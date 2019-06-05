【六四倫敦直擊】逾百人大使館外悼亡魂　異見作家馬建：為保記憶

昨日（4日）是六四事件30周年，全球多處有悼念活動，英國倫敦的中國大使館門外，就有逾百名中港同胞及其他國籍人士集會，悼念遇難者。 居於當地的異見作家馬建慨嘆，雖然經過30年時間洗禮，但每當想起那鎮壓畫面，就感到很難過。每年的悼念只為了「保記憶」，盼星星之火，可以燎原。他得知香港六四燭光集會人數達18萬人時，感到高興，但同時憂慮香港正處於「危險狀態」，冀香港青年能勇於為自由發聲。在英國讀書的港大學生會前會長馮敬恩亦有出席，但無發言。 記者：張雅婷 倫敦報道

六四30周年，近200名市民在倫敦中國大使館前悼念六四亡魂。（香港01記者攝）

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馮敬恩出席無發言

集會於當地時間4日晚上8時開始，約200名市民參與，當中不少是港人，包括港大前學生會會長馮敬恩、雨傘運動的「民主老人」黃伯等等。現場掛着印有「調查六四真相，清算六四罪狀」等橫額、一點點燭光獻給當年亡魂。

於去年被香港「大館」拒提供演講場地的流亡作家馬建亦有參與其中。1989年屠城前，任職記者的馬建在天安門廣場待了一個多月，每分每刻都感受到北京城內嚴肅的氣氛，20萬軍隊戒備，隨時鎮壓。馬建當時已計算好逃命路線，稍有風吹草動，就拔腿往東長安街的歷史博物館逃去。逃命計劃未有實行，他就於5月28日到青島。未有親眼見證軍人屠城，但目睹了學生抗議絕食、市民圍堵戒嚴部隊的場面，採訪了劉曉波等人，令他畢身難忘。

六四30周年，異見作家馬建出席倫敦悼念集會，他警告香港處境十分危險，希望香港年青人可保護自由和尊嚴。（香港01記者攝）

馬建：香港正溫水煮蛙

「一想到30年就很難過，看見天安門母親拿着死去親人照片，就要哭了。」30年來，眼見中國同胞被共產黨洗腦洗得一乾二淨，馬建不敢忘記，他認為每年的悼念就是「保記憶」：「時代真可憐，共產黨的洗腦很可怕！」對於六四能否平反，他坦言不可能。

與中國一河之隔的香港，每年都有悼念活動，風雨不改。馬建說，當得知今年香港有逾18萬人參與六四晚會時，覺得十分高興，立刻開電腦在Twitter撰文。不過，隨著香港的自我審查日漸增加，如有「異見人士」被拒入境，馬警告，香港的處理十分危險。「香港百分之百的自由，已被拿掉百分之五十。」他續指，香港目前正處於溫水煮蛙，即使換另一名行政長官執政，也只會比林鄭月娥更差。他寄望香港年青人能看清楚共產黨長遠目的，把握香港自由，透過立法保護自由和尊嚴。

六四30周年，香港大學學生會前會長馮敬恩參與倫敦悼念集會，惟未有發言。（香港01記者攝）

90後港人首參加集會 願記住與傳承

集會有上一代見證，亦有下一代承傳。今年24歲的香港留學生陳同學是首次參與六四燭光晚會，他指過往在香港亦支持民主，但因種種原因都未有參加集會。但到英國後，首次在互聯網上看到六四事件的影片及血腥照片，令他覺得作為一個有良知的人，當見到政權所作所為，若不發聲，就是在道德上說不過去。

陳又指，記住與傳承是只是可以做的眾多事情中，最微小的一項，若連這一小步都不踏出，恐無人再記得歷史。他期盼終有一日能平反六四，追究屠城責任。