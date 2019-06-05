【六四晚會】逾18萬人出席　料與反修例有關　或成周日遊行風向標

今年是六四事件30周年，支聯會一如以往在維園舉辦燭光晚會。支聯會昨晚（4日）宣布，有逾18萬人參與晚會，人數僅次20周年（2009年）20萬人參與晚會的盛景，不過仍平了2014年的紀錄。 「雨傘運動」後，本土思潮興起，支聯會飽受抨擊，不少大專院校學生會、年青人揚言杯葛晚會，加上港人傘後充斥無力感，故在2015至2018年，參與晚會人數只是徘徊在11至13.5萬人；今年集會人數重回18萬人，相信除了因為六四30周年，亦很大程度與《逃犯條例》修訂風波重新喚起民氣有關，昨晚的集會人數，也成為民主派盤算下周日遊行人數的重要風向儀。

支聯會在維園舉行六四30年燭光悼念集會，宣布今年參加人數超過18萬。（張浩維攝）

六四20周年集會人數創新高

支聯會昨晚舉行六四燭光晚會，集會人士坐滿維園6個足球場和中央草坪，大會宣布有逾18萬人參與晚會，追平2012年和2014年同樣逾18萬人參與集會紀錄，不過未能打破20周年（2009年）逾20萬人參與晚會的最高紀錄。

2009年是六四20周年，集會人數創下有史而來的新高，除了因「逢五逢十（周年）效應」外，還因08年北京奧運，令香港人的中國人身份認同到達頂點。與此同時，當年5月，時任特首曾蔭權在答問會上就「六四」發表令港人嘩然的言論，觸發更多年輕一代參與晚會，他當時稱「六四事件發生了已經很多年，其間國家發展有驕人成就，亦為香港帶來繁榮穩定，我相信香港人對國家的發展會出作客觀的評價。我的意見就是代表香港人整體的意見」。同年4月，時任港大學生會會長陳一諤在一個六四論壇批評六四學運領袖，引發軒然大波。結合上述因素，晚會在20周年創下新高並非無因。

在2012年和2014年，均有18萬人參與六四晚會，創下第二高紀錄；2014年是六四25周年，當時因追求普選，令社會民情相當熾熱，加上佔中已響起號角，促成當年逾18萬人到維園，高舉燭光悼念死難者。

不過，隨著2014年12月「雨傘運動」以清場告終，普選遙遙無期，不少年輕一代深感遊行、集會已無法追求民主，港人此時彌漫著政治無力感。同時，雨傘過後，本土思潮愈演愈烈，不少傘後組織和本土組織成立，部分本土派人士和各大專院校學生會開始質疑支聯會「建設民主中國」和「平反六四」的綱領，並與支聯會展開激烈爭論，令部分年輕一代和認同本土思潮的港人不再參與六四集會，故此在2015至2018年，參與晚會人數僅徘徊在11至13.5萬人，其中在2017年、即28周年，僅11萬人參與晚會，創下2009年以來的新低。

今年六四結合反逃犯條例修例元素

今年有逾18萬人參加晚會，較去年增加逾6.5萬人，原因必然與六四30周年效應有關，其中30名曾採訪六四的記者，撰寫當時採訪學運的經歷，再配以新媒體的展現方式，重燃不少青年人對六四的關注。

除此之外，政府提出《逃犯條例》修訂，相信成為港人參與集會的一大助燃劑。自從2月政府提出修例，民主派不斷動員市民反修例，由3月31日只有1萬人參與遊行，到4月28日有13萬人參與遊行，已反映民意漸趨熾熱。

民陣早於上月中已宣布本周日（9日）發起遊行，令民主派有足夠時間動員，而是次六四晚會也結合反修例元素，例如台上的主持亦有高叫「反惡法」等口號，故18萬人的佳績與《逃犯條例》修訂風波有一定關係；昨晚集會人數，也成為民主派盤算本周日遊行人數的重要指標，就連支聯會主席何俊仁亦相信，周日遊行人數必定多於六四集會人數，屆時相信會對政府產生一定的政治壓力，與中央力撐修例相抗衡。