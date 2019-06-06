【亞視永恆】擬向通訊局申「經典台」衝出香港　海外無限重播舊片

「亞視永恆」將蜚聲國際，通訊局今日（6日）指，已接獲亞洲電視數碼媒體申領12年期的非本地電視節目服務牌照申請。根據亞洲所遞交的文件所指，計劃推出一條名為「經典台」的24小時頻道，每星期7天、24小時以粵語循環播放6小時至8小時的節目。首階段於獲發服務牌照後的兩至三個月內，在馬來西亞及新加坡推出服務，惟該頻道將屬鎖碼頻道，不會供香港及澳門公眾接收。

通訊局今日（6日）指，已接獲亞洲電視數碼媒體申領12年期的非本地電視節目服務牌照申請。（資料圖片）

僅限海外播放 港澳公眾不能接收

根據通訊局的資料指，計劃推出一條名為「經典台」的24小時頻道，每星期7天、及每日24小時循環播放長6小時至8小時的粵語節目，內容主要為亞洲電視在1957年至 2016年期間製作的約7,600小時的劇集和20,000小時的綜藝及其他娛樂節目，同時，有關庫藏亦收錄逾90,000小時的新聞片段，記錄 60 年來的歷史事件。亞視數碼媒體指，會視乎接收國家及地點的合作伙伴的要求，提供中文或當地語言的字幕。

亞視數碼媒體指，擬提供的服務將由香港上傳至亞太通信衛星有限公司所營運的亞太5C衛星或亞太6C衛星，首階段計劃於獲得通訊局發出非本地電視節目服務牌照後兩至三個月內，在馬來西亞及新加坡推出有關服務，其後會擴展至有大量華裔觀眾的市場，即澳洲、美國、加拿大和英國等，並計劃分階段在東盟國及其他國家推出新推出的「經典台」。亞視指，該頻道將屬鎖碼頻道，將不會供香港及澳門公眾接收。

亞視又指，公司的管理團隊由資深從業員組成，在節目製作、廣播、內容發行、錄影 廠營運、娛樂及傳媒業的管理顧問和審計方面具有20年至30年的經 驗。通訊局提到，現階段並不代表通訊局確認申請詳情的真確性，或以任何方式接納、核准、允許或同意有關申請。公眾對有關申請有任何意見，可於本月27日或之前，以郵遞、 傳真或電郵的方式，向通訊局提出申述。