【居屋2019】買唔到何文田冠德苑？盤點2年後推售的3市區「筍盤」

今期居屋申請反應熱烈，要成功申購市區居屋「樓王」何文田冠德苑，機會可謂十分渺茫。 不過，市區居屋或資助出售「筍盤」卻陸續有來，根據房委會及房協最新資料，北角電照街居屋、啟德資助出售房屋及房協安達臣道「樓王」項目，均有機會在兩年後、即2021年以樓花方式推售，料屆時勢掀申購熱潮。 據房委會最新資料，北角電照街居屋248個單位及啟德2B2地盤資助出售房屋項目1,840個單位，均會在2023/2024年度落成，房委會可推售2年期樓花，故最快可在2021年推售。

新一期居屋的申請表於5月23日開始派發，惹來大批市民在場輪候。（張浩維攝）

港島居屋5年後僅約590伙供應

自筲箕灣東濤苑2005年推售後，房委會過去14年並無再推售港島區的居屋項目，而北角電照街的居屋項目興建34層高的單幢居屋，合共248個單位，估計高層部分單位可享維港海景，相信會深受市民歡迎。而未來港島區資助出售房屋項目，現時已籌建的包括西環加惠民道及重建後的筲箕灣明華大廈，分別供應340個及750個單位，料在2024年及2031年建成。

至於啟徳2B2區項目，位於龍津石橋遺跡保育長廊附近，與海邊有一定距離，加上前方土地將建體育城及酒店，故相信只有少數高層單位可享有海景。不過，由於項目位處港鐵啟德站及宋皇臺站中間，當日後沙中線全面通車後，該項目住戶便享有交通便利的居住環境。

據房委會初步資料顯示，啟徳2B2區可建兩幢約40層高的住宅大樓，提供1,840伙單位、預計項目可居住人口大約為5,000人。

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房協安達臣道「樓王」可享煙花海景

此外，由房協發展的三幅安達臣道資助出售房屋項目用地，其中被視為景觀最佳、可享維港煙花海景的R2-2用地可建約1,400個單位，估計可在2024年後建成，原本預計最快2022年才推售，但消息指由於房協可推售最長超過30個月的遠期樓花，該項目亦可能提早至2021年推出。

根據房協計劃，R2-2用地可建6幢16至23層高大廈，料可容納約4,000人居住，項目前方並無任何樓宇遮擋，前排3幢樓宇樓高16層，後面3座則樓高23層，各幢大廈應有很多單位享有開揚景觀，部分更可眺望維港煙花海景。

除了三個未來4及5年建成的居屋或資助出售項目，另一個矚目的市區居屋「筍盤」，應是鑽石山第三期居屋900個單位，預計2022/2023年建成，相信最快可在明年推售。

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉估計，上述市區居屋或資助出售項目，會掀起市民申購熱潮，但估計未必會集中同一期居屋銷售，因房委會仍有皇后山三期3,200個單位、東涌54區3,300個單位、東涌99區4,800個單位等新界或擴展市區「大盤」在未來推出，相信房委會及房協會有策略地把市區「筍盤」攤分在多期推出，與這些項目合併一期推售。

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