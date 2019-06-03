【居屋2019】網上申請快捷方便　填錯資料仲有得改？

新一期居屋六個屋苑分別是何文田冠德苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑、長沙灣凱德苑、火炭旭禾苑及荃灣尚文苑，共4,871伙單位，全部以五九折發售，5月30日起接受申請。 雖然今次房委會首設網上申請，過程方便快捷，不少申請者在接受申請開始首天已心急填表、交表，但有讀者向《香港01》反映，網上填表容易填錯資料而不自知。不過，到底填錯資料能否更改？ 據房屋署回覆《香港01》查詢時指，若申請者交表後才發現自己填錯資料，可在於截止申請日期或以前，以書面通知房委會跟進。署方再度提醒，申請人一旦填錯資料，切勿重複交表，否外將會被DQ失去「上車」機會。

過往房委會居屋只接受紙本申請，今期新居屋首設網上交表。（房委會網上截圖）

房屋署指出，申請者於網上申請表提供的資料，一經遞交便不能於網上更改。不過，若申請者發現填錯資料，可於截止申請日期（即2019年6月12日）或以前，以書面通知房委會居屋銷售小組跟進，來信要註明申請編號或身份證號碼，以及需要更改的正確資料。

署方提醒，申請者切勿再次遞交申請，否則將當作重複申請，房委會將取消所有相關申請。

增加成員限三項原因

若申請者並非填錯資料，卻有意改變申請表內的家庭成員，根據房委會網站資料，綠、白表申請者除因出生、結婚、配偶或18歲以下子女獲准於本港居住而需要增加家庭成員；及因去世、離婚或有部份成員成為另一資助房屋計劃單位的業主或成員而需要刪除家庭成員外，申請者不得要求加入或刪除申請表內的家庭成員。

當中綠表申請者若為公屋住戶，須先獲所屬屋邨辦事處或租約事務管理處准許增加或刪除家庭成員，後再向房委會居屋銷售小組申請。

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至於如申請者或其家庭成員的資料，包括收入、資產淨值、住宅物業擁有權或家庭狀況有改變，均須以書面通知房委會。申請者需要提供有關的申請編號及所需的證明文件，供房委會重新審核申請資格及選樓次序；若因應資料改變而不符合申請資格，相關申請會被取消。