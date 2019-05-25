【居屋2019】圖文拆解申請表暗藏陷阱位　兩夫婦分開申請即DQ

新一期居屋日前開始派發申請表格，六個屋苑分別是何文田冠德苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑、長沙灣凱德苑、火炭旭禾苑及荃灣尚文苑，共4,871伙單位，全部以五九折發售，售價介乎156萬至529萬。房委會於5月30日開始接受申請，申請者可以親身、郵寄或於網上遞交申請表格。 《香港01》為綠、白表申請者，整理以下各項需要注意事項，以免各位準買家被「DQ」。

房委會客務中心亦有派發屋苑的資料簡介。（張浩維攝）

綠、白表一表兩抽須知

以白表申請的合資格人士，需要在表格開首選擇是否同時申請「居屋2019」及「白居二2019」，或只選取其中一項。申請者需要注意需要以黑色或藍色原子筆將項目旁的方格填滿。若申請者欲同時申請兩項計劃，則需要繳交410元的費用；如只申請居屋2019則要250元，而「白居二」則需要160元。

白表申請者須留意，一旦揀選交表後，便不能更改。

綠表人士「一表兩抽」不用加錢

由上期居屋開始實施的綠表「一表兩抽」，今期亦繼續沿用相關做法。有意同時申請今期綠置居的綠表申請者需要注意，於申請表格第二頁的第七部分，需要選擇同意將「居屋2019」的申請資料，轉移至緊接年底推出的新一期綠置居。若發現申請者未有填滿部分內的方格，則被視作不參與。而同時參與兩個計劃的綠表人士，需要注意毋須額外繳交報名費用。

↓填寫白表注意事項↓

+ 2

切忌重覆申請

不論以綠、白表遞交申請，申請者於填寫同住家庭成員的須知時，要注意所填上的人士只能夠名列於一份居屋申請表格上；如申請者為已婚人士，其配偶必須列於同一份申請表上。夫妻若分開名列於兩份表格，將會被視作重複申請，而相關的申請將被作廢。

↓填寫綠表注意事項↓

+ 2

填寫支票須知

無論綠、白表申請者填寫支票時，均需要在支票或本票的背面寫上申請者的身份證號碼，及聯絡電話。除此之外，亦要特別留意六大要點，當中包括：1）於支票的頂部劃線、2）以正楷填寫金額，如「二百五十元正」或「貳佰伍拾元正」、3）同時支票抬頭人為「香港房屋委員會」。此外，4）支票需要刪取「或持票人」、5）填寫申請日期，6）並緊記簽上有效的簽名。

其後，亦需要將支票的號碼、銀行編號及分行編號填寫到申請表上、「申請費用紀錄」的部分。

+ 7 + 6 + 5

入息及資產申報

綠、白表的申請均須就入息及資產作申報，包括在本港或香港以外地區的入息及資產，不過附錄的「僱員薪金證明書」則毋須連同表格遞交，於房委會發信要求時才需要遞交。當中綠表申請者如屬公屋住戶或定期暫准居住證持證人，則不受入息及資產限制，毋須填寫此部分；如屬《綠表資格證明書》持有人，則必須填寫家庭總收入及家庭總資產淨值。

至於白表申請者，若為與房委會簽訂10年期內「租置計劃」的單位業主及其認可的家庭成員，則毋須填寫此部分。

↓2019年推售居屋一覽↓