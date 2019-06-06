【沙中線】首提南面隧道有表格缺失　工程師：鋼筋絞牙外露可接受

沙中線紅磡站獨立調查委員會聆訊今日（6日）續訊，首次談及南面連接隧道的問題，由時任禮頓工程師黃遠成及陳國星作供。 二人都各自有「檢查及測量申請表格」 （RISC form）未有提交。黃遠成稱，曾目睹有鋼筋有鋼筋未完全扭入螺絲帽，有一至兩圈絞牙外露，但認為「無事物完美」，只要涉及數量不多，都可接受。

時任禮頓工程師黃遠成表示，只要鋼筋絞牙外露的數目不多，情況均可接受。（黃偉倫攝）

代表委員會的英國御用大律師Ian Pennicott在庭上，展示黃遠成及陳國星的證人供詞，顯示前者在7次鋼筋接駁檢查中，有5份RISC沒有提交；後者則在13次石屎檢查中，欠交4份。

二人同樣解釋，當時忙於地盤監督，而未有時間提交。Pennicott質疑，二人要提交的表格數目本身不算多，惟二人都指出，工作範圍不止於南面隧道東西走廊。

時任禮頓工程師陳國星於沙中線紅磡站獨立調查委員會聆訊內作供。（黃偉倫攝）

形容「非所有事物都完美」

至於檢查鋼筋的扭入情況，黃遠成表示，並非所有事物都完美，鋼筋確實有可能無法完全扭入螺絲帽，認為即使有鋼筋絞牙外露，只要數目不多，例如只有兩至三圈，情況可接受；自己亦曾見過有一至兩圈絞牙未扭入。

他續稱，巡查時見到相關情況會指示工人「盡扭」，只要涉及鋼筋量不多，影響並不大，「如果淨係一、兩圈無扭，對成個百分比影響唔大」。他又指，之後港鐵亦會與禮頓工程師作正式的關鍵檢查點檢查，認為相關情況可接受。

聆訊又關注到正式檢查的問題。Pennicott指一般程序下，禮頓應向港鐵工程師發RISC Form，邀約就關鍵檢查點檢查。不過黃遠成表示，一般會致電港鐵工程師邀約，之後一、兩天內再補交表格。

另外，昨日（6日）聆訊提到，禮頓有7%的鋼筋，未獲香港實驗所認可計劃認可。時任禮頓施工經理譚志明作供表示有聽聞，一般做法會將送到地盤的鋼筋噴上不同顏色，以示是否已通過檢查，以及合格與否；不過過往會將未獲認可的鋼筋，放在已檢查鋼筋的附近，為誤出現混淆，現時已將前者放到較遠、難取得的位置。