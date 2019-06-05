【沙中線】禮頓認7%鋼筋無作本地認可檢驗    政府：不可靠

沙中線紅磡站獨立調查委員會聆訊今（5日）踏入第八日，早上由時任禮頓總經理Karl Speed及時任禮頓工程經理William Holden作供。Speed透露，整個項目有7%鋼筋無發到認可實驗室檢驗，但強調鋼筋生產商本身有檢查。代表政府的資深大律師許偉強反指，單靠生產商檢驗不可盡信，政府規定每個批次都需在認可實驗室檢驗。

Speed(黃偉倫攝)

許偉強表示，根據屋宇署規定，每批送到地盤使用的鋼筋，都需於60日內，抽樣送到香港實驗所認可計劃下的實驗所作檢驗。不過他指，根據禮頓多名證人的供詞，都承認各有部分批次未作檢驗。

Speed承認，整個項目有7%鋼筋未送到認可實驗室檢驗，不過其餘接受過檢驗都及格。他強調，所有鋼筋早已經過生產商檢驗，並指部分國家根本毋須額外檢驗。許偉強反問到，是否知道為何屋宇署相關規定。他續稱，日本神戶曾爆發不鏽鋼醜聞，指鋼筋生產商的檢驗並不可盡信。翻查資料，神戶製鋼曾被揭不鏽鋼製品的數據超過9年。

Holden透露，去年2月首次鑿開南北走廊連接縫石屎檢驗，發現有鋼筋未接駁妥當，部分鋼筋只放在螺絲帽旁，認為滲水與此有關。(黃偉倫攝)

另外，聆訊早前透露北面隧道連面縫出現鋼筋與螺絲帽錯配的問題。Speed表示，雖然物料由禮頓負責落訂，但紮鐵分判商永光有責任提出所要求的物料。代表紮鐵分判商永光的大律師蔡一鳴反指，永光根本不知道螺絲帽的類型，施工圖則並無表明，只是提到鋼筋的間距及直徑。

因應工程有滲水問題，Holden透露，去年2月首次鑿開南北走廊連接縫石屎檢驗，發現有鋼筋未接駁妥當，部分鋼筋只放在螺絲帽旁，認為滲水與此有關。之後再鑿開另外兩條連接縫的石屎，同樣有鋼筋未接駁妥當。他表示，雖然滲水亦與防水功能未發揮作用有關，但由於工程結構有問題，故最後重建。