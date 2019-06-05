【沙中線】中科質疑調查委員會中期報告多項文件證據真偽

沙中線紅磡站工程屢被揭問題，紅磡站分判商中科興業今日(5日)再發出新聞稿，質疑調查委員會中期報告信納的文件有誤。中科指出，發現有兩份有關安裝U型鋼筋的圖則，顯示在2013年11月至2014年10月期間，最少經過8至15次設計改動，並聲稱已呈交屋宇署審批獲得簡簽「GR」的批准，而非中期報告中所指2015年屋宇署發現問題後的後續相應改動。中科質疑總承建商如何獲得更改設計的權力。

中科指，更改設計後分別標示相差2米的横切水平面，可能會節省鋼筋及混凝土，有涉違規之嫌。（資料圖片）

中科質疑調查委員會上的文件證據是否真確，但卻無被徹查，更發現部分文件已被委員會信納為證據。中科指，兩份於2014年10月的圖則均指明需要安裝U形鋼筋，中科認為只需將兩個U形鋼筋向相反方向移開，就有足夠空間放置混凝土泵喉，而非中期報告第102段所指，因為要設置一條喉管(所謂的水下澆注管)，將混凝土泵進連續牆，而需要移除U型鋼筋。中科質疑，更改設計令人聯想到可能會節省鋼筋及混凝土，或涉嫌違規。