【逃犯條例】林鄭推約　何君堯自動請纓　陳景生：怕你代表不了

30名特首法律界選委早前邀請特首林鄭月娥公開見面，盼對方能在修訂《逃犯條例》上「啟蒙」他們，惟最終林鄭惋拒。 事後建制派立法會議員、律師會前會長何君堯自動請纓，發信邀請30名選委與他交流，不過大律師公會前主席、資深大律師陳景生今日（6日）覆信拒絕，稱「怕你代表不了特首或香港特區政府『啟蒙』我們」，但若他想與選委見面討論修例，歡迎隨時個別預約選委見面。

林鄭拒絕就修訂《逃犯條例》與30名法律界選委見面。（資料圖片／林若勤攝）

何君堯昨天致函陳景生，指林鄭不會接受公開見面的邀請，反提出他樂意以個人名義設置平台，邀請陳景生和29名法律選委周六在立法會就修例交流兩小時。

事隔一日，陳景生代為回信何君堯，信中重提邀請林鄭會面的原因，是保安局局長李家超指法律界「朋友」不了解《逃犯條例》運作，「恕我冒昧，我怕你代表不了特首或香港特區政府『啟蒙』我們，除非你是在其位能代表特首或香港特區政府，否則我們參加『交流會』是沒有意思」。

陳景生文末建議何君堯，若他想與選委見面討論修例，歡迎隨時個別預約選委見面。

何君堯憤斥30名法律界選委：我最憎人欺負女性的！（截圖自何君堯Facebook）

縱然邀約被拒，事件反映何君堯是惜花之人，早在特首辦回覆30名選委當日，何君堯已在社交網站Facebook發文下戰書，批評「法律損毀？在香港總有一班人是努力在破壞，他們站在虛擬的道德高地上指手劃腳」，更憤斥「我最憎人欺負女性的！」