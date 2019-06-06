【非洲豬瘟】兩次殺豬賠4000萬　食衞局申2.6億預留日後殺7萬豬

本港在上月內兩度爆發非洲豬瘟，政府銷毀10,675頭活豬。食物及衞生局指，計劃向豬隻的擁有人賠償4,000萬元，換言之平均每隻豬賠償3,747元。局方申領預留一筆約2.63億元的款項，可應對銷毀7萬頭豬隻的開支，加上預留3,000萬元應急費用，共向立法會申請3 .33億撥款。

本港在一個月內兩度爆發非洲豬瘟，銷毀10,675頭活豬被銷毀。 （資料圖片／張浩維攝）

根據食物及衞生局提交予立法會食物安全及環境衞生事務委員會的文件，在兩次殺豬行動中，共有10,675頭豬被銷毀。根據《公眾衞生(動物及禽鳥)條例》(第139 章)，每頭豬隻補償不得超逾300元，因此當局將會向豬隻擁有人發放300萬元的法定補償；除了法定補償外，當局亦建議向擁有人發放3,700萬元的特惠津貼，稱是為了補足豬隻所屬種類的原有市價和法定上限的差額，減輕銷毀行動帶來的直接經濟損失。因此，在兩次殺豬行動中，當局預計需賠償4,000萬元。

兩次殺豬行動中，當局預計需賠償4,000萬元。 （資料圖片）

局方並指，本港目前有 43 個豬場，現時合共飼養近65 000頭活豬，假若本地豬場日後有豬隻感染非洲豬瘟而需要銷毀,漁護署會按照其品種(一般肉豬、特別 品種肉豬、繁殖用公豬和母豬)及育成階段分類，並考慮其飼養情況和過往三個月農場豬隻平均銷售價格，計算其市價。

當局建議，預留一筆撥款，若日後再出現同類型的銷毀行動時，可以及早向受影響的豬隻擁有人提供法定補償和發放特惠津貼，而預留的款項為2億 6,300 萬元。局方表示，該筆款項可以支付一旦有需要銷毀全部或部份本地飼養豬隻和屠房內等候屠宰的豬隻(預計不多於70 000頭) 所涉及的開支。另外，當局又預留一筆3000萬元的應急費用，總計向立法會財務委員會申請3 億 3,300 萬元的撥款。

上水屠房由今天開始實施「日日清」，所有運到上水屠房的活豬會於24小時內屠宰，以加強防範非洲豬瘟。 （資料圖片）

上水屠房部分牛欄改為豬欄 以應對「日日清」

上水屠房由今天開始實施「日日清」，所有運到上水屠房的活豬會於24小時內屠宰，以加強防範非洲豬瘟。局方稱，在新安排下，屠房內不同位置的豬欄每日均會清空並進行徹底清潔消毒，減少豬隻在屠房感染疾病的機會。為配合新措施，食環署計劃將上水屠房部分的牛隻欄位改建為豬隻欄位，以提供更多欄位，方便屠房營運商安置豬隻，可以更有效清潔欄位。

另外，有記者今日向食物及衞生局局長陳肇始提問，實施「日日清」是否讓病豬在病發前被屠宰的「掩眼法」，令政府在檢驗上省卻工夫，陳肇始回覆指「絕對不是」，而是一項重要的生物保護措施，令屠房內的豬隻盡快屠宰，使屠房的豬欄有一段時間清空並清洗。

陳肇始預計，今日會有約1 000頭內地活豬到港，加上本地供應約400頭，在明日端午節供應市場。 （資料圖片）

來港內地豬先隔離15天才出豬場

陳肇始並指，海關總署對於檢驗、檢疫、監管，或對於內地豬場的生物安全檢疫要求都非常嚴格，現時豬隻會先隔離15天，確保無出現非洲豬瘟病徵才會出豬場。而食環署的獸醫在文錦渡、「落豬」前、入豬欄前，都會以目測方式，看看每車豬、每隻豬有沒有發現非洲豬瘟病徵。

對於有業界提出，在「日日清」下，若再爆發非洲豬瘟，是否可以不撲殺所有豬。陳肇始表示，將來如果再有類似情況，將諮詢專家意見，亦會和業界繼續商討和溝通。她又預計，今日會有約1,000頭內地活豬到港，加上本地供應約400頭，在明日端午節供應市場。在恢復內地豬隻供應初期，供應量可能會較往常低，政府會繼續與內地保持緊密聯繫，務求長遠可以提供穩定供應，滿足市場需求。

食環署：供港活豬都附有官方衞生證書

食環署回覆查詢時就指，香港和內地當局就非洲豬瘟疫情已經建立通報機制，至今並無接獲內地當局通報有註冊供港活豬養殖場發生非洲豬瘟疫情。如內地供港註冊養殖場受非洲豬瘟疫情影響，就不能出口活豬供港。而就早前本港兩宗非洲豬瘟個案，特區政府已即時通報內地有關當局，並與各持分者保持密切聯繫，現正就有關豬隻的感染源頭進行流行病學調查。該兩個位於湛江及梅州的豬場至今未有活豬供港。

署方並指，進口食用活豬皆來自內地當局監管的供港養殖場。每批供港活豬須接受出口前隔離檢疫，並附同官方衞生證書。而內地當局亦從養殖場、運輸至中轉倉等環節上進行了多種包括非洲豬瘟的疾病監控工作。食環署食物安全中心亦會確保所有內地進口的活豬均附有認可的動物衞生證明書，豬隻並須通過進口檢驗、宰前宰後檢查才可供應市場。