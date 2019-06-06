【非洲豬瘟】業界指端午節逾千內地豬供港　難料日日清對售價影響

上水屠房上月內兩度驗出有內地豬隻感染非洲豬瘟後，關閉殺豬並進行消毒。食物及衞生局昨日（5日）表示，上水屠房已完成全面清洗消毒，並已於今日（6日）早上恢復運作，提供屠宰服務，而現時已陸續有車運送活豬到屠房，當中包括部份內地供港豬隻到港。 業界強調，同意推行「日日清」措施，惟對豬肉零售價會否構成上升影響時，則指現時仍難以估計。

上水屠房上月內兩度驗出有內地豬隻感染非洲豬瘟後，關閉殺豬並進行消毒。當局表示，上水屠房已完成全面清洗消毒，已於今日（6日）恢復運作，提供屠宰服務。（資料圖片）

香港豬肉總商會理事長許偉堅今早在港台節目《千禧年代》表示，上水屠房重開首日，預計會有1100至1200隻內地供港豬隻可作應市，數量只有以往的四分之一，並因應市場調節後，供應將陸續回復正常，強調「（端午節）一定有得嚟！只係一定少啲。」

至於近日本地的豬隻數量相對增加，他指有一定補充作用，但相信價錢仍會波動。

有指部份內地豬隻供應商因本港兩度拒絕接收而有所微言時，許偉堅坦言，各方有不同意見亦可理解，「對方豬隻準備好又『彈』返轉頭，部份人唔想供港無可避免。」但他強調，情緒問題而並未有因此影響供應，來港豬隻必定會逐漸恢復。

對於推行「日日清」的措施，許表示相信業界要一定時間作協調後，會順利運作，問題不大，現時難以估計實施後的成本波幅及價格，一切要待落實及推行後而定，「朝早8時半嚟到十幾車，即來即搞，就會做得切，好似酒店咁，走咗啲客清場，之後再做。」

香港禽畜業聯會副主席林榮源則說，今日將可以投入約1000多頭本地豬隻以作應市，並指現時豬肉批發價格已經「到頂」，相信現時價格將有下調趨勢，現時批發價仍為26元至30元之間。他強調，「日日清」措施為本地豬農於去年底建議，業界對此必然同意推行，減低疫症影響本地豬隻的風險。