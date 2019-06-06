【非洲豬瘟】日日清防交叉感染　難阻病豬入港　業界倡北上查豬場

上水屠房今日重開，有千多隻活豬運抵屠房待宰，明日起市面便有新鮮豬肉應市。而業界與政府商討後，願意實行活豬「日日清」措施，但具體實行方式，政府及業界卻未有詳細交代。有業界人士表示，今日第一日實行「日日清」，坦言有「少少亂」。業界人士則指，要徹底防範非洲豬瘟在港肆虐，除了實行「日日清」外，應從源頭著手，確保內地豬場沒有非洲豬瘟或加強關口抽查樣本及化驗，雙管齊下方能杜絕「病豬」來港。

上水屠房實行新的「日日清」措施，今早鮮肉大聯盟表示活豬運抵屠房後不超過24小時內，便會被屠宰。香港豬肉行總商會理事長許偉堅表示，首日實行「日日清」屠場情況有「少少亂」，但未有透露具體詳情，以及實際「日日清」的具體實行方式。而昨日食衛局亦發新聞稿指，屠房內不同位置的豬欄每日均會清空，並進行徹底清潔消毒，進一步加強屠房生物保安及減少豬隻在屠房感染疾病的機會。

首日「日日清」 屠場混亂 業界建議分層清空

許偉堅建議，上水屠房應把上水屠房分三層地方，每日逐層騰空大約5個小時以作徹底消毒清潔，而待宰豬隻可以分批到清潔好的樓屠進行屠宰。完成後再將該樓層徹底清潔消毒，之後再運另一批活豬屠宰，如此類推。許偉堅認為，分層處理活豬及「日日清」做法可將病毒傳播的風險減低，同時業界又能夠維持豬隻數目及穩定豬肉價。

過往政府發現兩宗非洲豬瘟的個案，都疑有「滯後現象」，即政府人員發現有豬隻感染非洲豬瘟病毒時，該批豬肉往往已經流出市場。 （賴雯心攝）

「日日清」可防交叉感染 但難解「滯後現象」 應北上檢查豬場

過往政府發現兩宗非洲豬瘟的個案，都疑有「滯後現象」，即政府人員發現有豬隻感染非洲豬瘟病毒時，該批豬肉往往已經流出市場。禽畜業聯會副主席林榮源認為，現時「日日清」方式能有效減低豬隻在屠房交叉感染的機會，避危「病豬」影響本地豬隻，惟他直認未必可以完全解決「滯後現象」。林認為，政府若要徹底杜絕「病豬」入境，必須從源頭著手，例如政府人員北上確保內地豬場沒有非洲豬瘟，或加強關口抽查樣本及化驗，不過難度頗高。

杜絕「病豬」抵港難度高 潛伏期4至19日 檢驗人員未必察覺

現時內地活豬運往香港，要經過兩重關卡。首先，內地活豬會經過深圳清水河中轉站，再運往文錦渡牲畜檢疫站，通過兩地防疫檢查，才會送抵上水屠房屠宰。儘管本港兩次發現非洲豬瘟，政府已調整套應對豬瘟的做法，包括加強關口檢驗、安排獸醫在文錦渡（口岸）檢查每一隻豬、每一車的豬隻，觀察豬隻是否有問題或病徵。食環署表示，中心的獸醫師經過專業訓練，在檢驗時會根據豬隻的臨床徵狀而作出判斷。如有需要時，會抽取樣本送交漁農自然護理署的獸醫化驗所作非洲豬瘟測試。

惟業界人士表示，政府現時並無使用快速測試方式檢驗每一隻抵港活豬；再者非洲豬瘟病毒4至19日的潛伏期，初時感染豬隻未必有明顯病徵，檢驗人員難以察覺活豬是否有異樣，始終無法阻上「病豬」來港。