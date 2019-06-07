救生員不足　青衣游泳池三年關閉333日　麥美娟促檢討救生員待遇

香港天氣持續酷熱，市民或會到泳池、泳灘等暢泳，但有部份公眾泳池因救生員不足，令設施需暫時關閉。 工聯會新界西立法會議員麥美娟今日（7日）聯同20多名青衣居民到政府總部請願，促請康文署盡快檢討救生員的編制與待遇，包括增撥資源增聘長期職位、改善薪酬待遇，以吸引更多年輕人入行，使公眾泳池回復正常運作。

工聯會新界西立法會議員麥美娟今日（7日）聯同20多名青衣居民到政府總部請願。（麥美娟立法會議員辦事處提供）

青衣泳池關閉日數 三年達333日

麥美娟指出，根據康文署人手編制，現時尚欠140名季節性救生員，其中葵青區情況最嚴重，空缺最多欠37人，若計及公務員救生員欠的5人，合共有42個空缺。她又指，青衣游泳池的關閉日數，已由2016年的49日，上升2.3倍至去年的162日，3年總計合共高達333日。同時，荃景圍景圍胡忠游泳池及葵盛游泳池，亦在去年因救生員不足問題，分別關閉210及205日。

她說，救生員不足的問題過去一直存在，惟康文署未有解決，導致公眾泳池局部關閉的日數持續上升，對泳客構成不便。她認為，政府有必要檢視各公眾游泳池的管理質素，及救生員的職系架構。

宜改善薪酬待遇

麥美娟又指，現時救生員需考牌，但職位卻只屬技工，加上不少公眾泳池聘請的職位屬季節性，令人手欠穩定，故政府須增加誘因，吸引更多新人入行。

她又說，民政事務局應責承康文署短期內盡快增聘救生員人手，包括檢討編制，增加聘用長期職位，以改變現時聘請季節性救生員為主的營運方式。她續指，當局應改善救生員的薪酬待遇，包括增加工作特別津貼，使救生員得到合理的待遇與尊重。