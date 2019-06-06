泳客溺斃死因聆訊　裁判官裁定死於意外　指5名救生員擅離職守

男泳客3年前到北葵涌賽馬會游泳池暢游，死因庭就其死因展開研訊。而研訊期間，揭露多名救生員擅自離開崗位。死因裁判官今（6日）裁定男泳客死於意外，死因為溺斃。死因裁判官又指，有5位救生員曾擅離職守，並質疑他們同一時間感到不適，或聲稱會於餐廳內透過窗戶監測泳池狀況。

游泳池有更台 亦有救生員池邊巡邏

死者郭紹豪（終年40歲）於2016年8月11日下午，到北葵涌賽馬會游泳池游泳。根據早前聆訊，據早前聆訊，郭於下午5時22分停止踩水，之後頭部曾出水面，至24分再浸入水，救生員於35分下水拉他上池。

游泳池旁有兩個更台，長期有救生員當值，要有人接更，當值的救生員才可離開。此外，池邊亦有救生員巡邏，該些位值可懸空且毋須接更。在涉案時間在更台當值的救生員鄭國輝指，對死者在案發時的潛水等動作都沒有印象。此外，鄭本於5時半開始巡池，惟他上廁所和飲水。他在庭上聲稱是往飲水途中，向上級請示。

有巡池救生員因「熱痱好痕」 到休息室搽藥膏

而於5時至5時半負責巡池的救生員李子洋，指當時因肚痛而廁所，之後到休息室。至於亦負責巡池的何文軒，則解釋因天氣翳焗，衣服濕透，令「熱痱好痕」，他因此上廁所，以及到休息室更衣和搽藥膏。林承認沒有上級請示，離開了半小時。

至於另一名救生員葉嘉輝，則在5時完成更台工作，入了泳池的餐廳，透過窗口繼續監察。葉稱其崗位是替補位，因此若有救生員離開主池或集訓池，他才作替補。惟他承認，該位置無法全面監察泳池。

起初以為死者在池中做閉氣練習

而5時半負責巡池的救生員范啟魯，則指未有問上級，便到休息室，之後感肚痛，直至獲知有人遇溺。

救生員楊華福則指，5時半起在更台工作，發現死者在主池內。惟約1分鐘後，楊覺不妥，遂跳入池內將死者救起。楊解釋，有泳客喜歡練習閉氣，他以往曾「救人」後，反遭泳客責罵，因此楊起初以為死者正做閉氣練習。楊又指，陽光反射在池面，令救生員看不到水底的情況。

案件編號：CCDI-641/2016