【台灣升學】澳門僑生校園擺檔賣生果　畢業前賺「第一桶金」　

近了不少港澳學生會選擇到台灣升學，現時港澳僑生有約13,700多人，為台灣僑外生人數之首，成為台灣招攬的人才對象。澳門僑生譚俊豪五年前赴台灣修讀音樂，期間看準校園商機，創業賣生果兼果汁，未畢業前已賺到人生「第一桶金」。他今年中畢業後將繼續留台大展拳腳，發展網上平台售賣新鮮疏果，期望未來有機會在內地、台灣、澳門三線發展，擴大其事業版圖。

澳門細難發展音樂 赴台升學覓理想

譚俊豪自15歲起接觸音樂，擅長玩古典結他，中學畢業後希望繼續發展音樂。他認為，澳門地方太細，經濟產業依賴賭博及旅遊業，音樂發展空間狹窄，於是毅然赴台升學，五年前先就讀僑生先修部，一年後再升讀國立臺北教育大學音樂系。

赴台後，譚希望自食其力，堅持自己賺取生活費，大學首年發現校園餐廳膳食欠缺水果，於是投資兩萬台幣，在餐廳外擺檔賣生果。譚笑言自己是「生果佬」，一手包辦入貨、驗貨、運送、切水果等工作。

他指，當時賣生果一小時，純利達1500台幣（約375港元），月賺四、五萬，後來更發展到七人團隊。他後來與朋友再合資在校園開鋪賣果汁，生意越做越旺，賺取到20萬台幣，得到人生「第一桶金」。

台都市人無時間買生果 開發網上平台提供銷售送貨

不過，大學三年級時，譚俊豪開始思考前路發展，將果汁店易手，專注音樂發展。直至四年級時，他留意到台北都市人生活較為繁忙，部份人平日放工後未必有時間購買生果，於是觸發他構思「送上門」的生果服務。

他希望將蔬果事業「做得極致」，於是投資兩、三萬台幣，開發網上平台「食農之家」，售賣新鮮蔬果，目前在試業階段，將於今年10月至11月開業。譚與當地農民合作，接到客人訂單後，就會在農場收割農作物，將新鮮蔬果運送到客人家。

譚指，「食農之家」投資現已回本，當台灣業務穩定後，目標是將業務拓展至內地、澳門甚至東南亞市場，以擴大其事務版圖。