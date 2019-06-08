林正財指200億購物業建社福設施「未必夠用」　冀日後可一地多用

政府早前計劃動用200億元在全港18區購置物業，營運158個社福設施。行政會議成員、安老事務委員會主席林正財今日（8日）於商台節目《政經星期六》表示，長者地區中心的選址最重要是要鄰近長者居住地點，交通方便，日間護理中心則需要有無障礙設施，方便以復康巴士接送長者安全上落車，政府必然會聽取地區人士和社福機構意見，認為大眾不須過分擔心政府會購入不適用的物業。

安老事務委員會主席林正財今日（8日）於一電台節目中表示，長者地區中心的選址最重要是要鄰近長者居住地點，交通方便。（資料圖片）

他又說，社會福利署在改裝和裝修有關物業時都很有經驗，將來亦可以在公共屋邨、新建私人屋苑、重建的地方等，通通都要考慮增建社福設施，冀政府能夠盡量做到「一地多用」，在同一個建築物內提供長者、青少年和幼兒都適合使用的設施，做到「跨代共融」。



他強調，長者日間中心需求殷切，輪候人數數以萬計，現時所定的預算一定用得完，更指不要以為動用200億元購買社福設施，就能解決問題。



此外，社區組織協會幹事施麗珊質疑，西貢區的幼兒中心使用量並未飽和，但政府計劃在該處增設3個幼兒中心，未必符合當區家庭的需要，反而深水埗、元朗和北區的托兒服務需求較多。