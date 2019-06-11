【居屋2019】周三晚截止申請　七旬父為單身兒交表：有樓先有女友

「出售居者有其屋計劃單位2019」將於明日（13日）晚上7時截止接受申請，截止後所遞交的申請表將不獲處理。 今日（12日）早上，位於樂富的房委會客務中心內有大批市民前來查詢，亦不少為家長為子女交表。年屆70多歲的袁先生，特地為任職測量師的兒子遞表，他慨嘆「交10次表都申請唔到」又指期望兒子早日上車，才能交上女朋友：「有樓先有女朋友嘛！」 另有男士多次抽樓不成，坦言抽居屋是港人權利，就算不成功亦要繼續：「六合彩夠唔中啦，咪一樣會買！」

袁先生說，30多歲的兒子為測量師，有穩定工作、收入，但一直交不上女朋友，故希望他「抽到樓」早日成家立室。（王海圖攝）

截至昨日（10日）下午5時，樂富房委會客務中心全日累計收到約共5.1萬份以文本形式遞交的「居屋2019」和「白居二2019」申請表。在網上申請方面，房委會累計收到約14.4萬份「居屋2019」和7.2萬份「白居二2019」申請表。

今日（12日）早上，位於樂富的房委會客務中心內有大批市民前來查詢詳情，當中亦不少為家長趕在截止前為子女交表。

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袁先生為單身兒擔心：無樓邊會有女仔會鐘意

袁先生及太太今早前來為兒子遞交居屋申請表，已用綠表入表10次的他決定再接再厲，希望今次能中籤揀樓，首選將軍澳雍明苑的「大單位」。袁先生說，30多歲的兒子為測量師，有穩定工作、收入，但一直交不上女朋友，令年屆70多歲的兩老頗為擔心，故希望他能踏出重要一步，「抽到樓」早日成家立室。

袁慨嘆：「唔夠運，抽十次都抽唔到，冇樓唔會有女朋友，無樓邊會有女仔會鐘意呢？最好一定要大單位，先夠結婚用嘛！」他又説，早已為兒子安排好首期：「預好咗要持幫佢架啦，已經有晒（首期）啦，就係（居屋）差呢樣嘢！」又指香港樓價太貴，對購買私樓已感「絕望」，要成功上車只要抽中一個機會。

陳先生表示，位於何文田的冠德菀和將軍澳的雍明菀，是他的理想之選。（王海圖攝）

除袁先生外，昨日專程到樂富交表的還有陳先生，今次是他第二次以白表身份抽居屋，他計劃和家人一同入表。他表示，位於何文田的冠德菀和將軍澳的雍明菀，是他的理想之選，因為該屋苑的地點接近他原本居住的地方，方便他維持原來的生活圈子。

他坦言已經習慣因抽不到居屋而失望，明言抽居屋的行為就如買六合彩般，是買一個希望，「六合彩夠唔中啦，咪一樣會買！」

林太笑言，若然兩位兒子都能抽中居屋，自己也處於兩難，因為無力同時為他們供款。（王海圖攝）

廿四孝媽媽為兩子交表 手掌手背皆是肉

至於另一位「廿四孝媽媽」林太，已經為兩個兒子抽了將近10次白表，但仍然尚未抽中。這一次是幫其中一個已成家立室的兒子交表，而另一個兒子則透過網上遞交，希望能抽中位於市區的凱德苑或冠德苑。

林太表示，雖然自己沒有工作，經濟能力有限，但成功抽中的話仍會盡力協助兒子供樓，最好當然是他們可以申請到貸款。另外林太還笑言，若然兩位兒子都能抽中，自己也處於兩難，因為無力同時為他們供款。