【居屋2019】最後衝刺注意！一文睇清綠表遞表攻略

新一期居屋六個屋苑分別是何文田冠德苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑、長沙灣凱德苑、火炭旭禾苑及荃灣尚文苑，共4,871伙單位，申請時間將於明日（12日）晚上7時正結束。 若「上車族」至今仍未交表，便要緊記熟讀以下攻略，以免最後一刻做錯步驟，隨時交表不成，無緣參加資助置業「大抽獎」。

過去在截止申請的最後一刻，不少申請者都會趕到房委會客務中心交表。（資料圖片／歐嘉樂攝）

網上付款必須在7時前完成

今期居屋的申請日期，將於明日晚上7時正截止。偌選擇網上申請，申請者必須在明日晚上7時正前、完成申請及成功繳交申請費用。由於在繁忙時段，電子繳費需時可能較長，故申請者緊記預留時間，若未能在限期內成功支付費用，申請將視為無效。

申請費可接受信用卡VISA, Mastercard, JCB 或 UnionPay銀聯付款。

填寫網上申請表格時，切記先按「填寫家庭成員資料」的按鈕，填寫其身份證號碼。（房委會網上截圖）（房委會網上截圖） 勿忘填寫家人資料 填上網上表格時，申請者切忌「手快」漏填購入單位後將同住的家庭成員資料。所有名列公屋租約、出租屋邨租約、定期暫准居住證、《綠表資格證明書》、《保證書》的家庭成員，必須同時名列在申請表內。

網上交表後要再簽名

綠表申請者在網上提交表格後，將會收到確認電郵。屋邨辦事處會聯絡屬於公屋租戶的綠表申請人，安排申請人及所有18歲或以上的家庭成員，在申請表上簽署。

經屋邨辦事處核實及確認後，申請編號將會以電子郵件發送。由於申請編號代表了攪珠號碼，故若申請人沒有簽署，便無法參加「大抽獎」。

↓填寫綠表注意事項↓

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若提交紙本申請，要夾附面額250元的劃線支票或本票。（房委會網上截圖） 支票背面要有電話及身份證號碼 若提交紙本申請，表格要夾附面額250元的劃線支票或本票。抬頭人為「香港房屋委員會」，並要在支票或本票背面寫上申請人的身份證號碼及聯絡電話。 同時，填寫表格時，只能使用黑色或藍色原子筆，並以中文正楷及英文大楷填寫。若要刪改，亦不能使用塗改液及改錯帶，只能在刪改處加簽。

紙本交表方法

值得留意是，若並非選擇網上申請，不同類型的綠表人士，交表方法亦各有不同。申請者要將填妥的申請表正本，連同申請費250元的劃線支票/銀行本票，按所屬類別的方式提交（見下表）。

簡單而言，只要現居位房委會公屋單位，便可毋須郵寄或親身交表到樂富房委會客務中心。

居於公屋單位 於辦公時間內交到所屬屋邨辦事處／租約事務管理處核實資格 處方會把申請表，及支票／本票轉交居屋銷售小組 居於房協出租屋邨將 將申請表交到所屬屋邨辦事處 辦事處在申請表加簽後，申請者要將申請表及支票／本票，郵寄或於親身交到居屋銷售小組 持有有效《綠表資格證明書 - 祇適用於出售居者有其屋計劃單位》 申請表連同支票／本票及《綠表資格證明書 - 祇適用於出售居者有其屋計劃單位》正本，郵寄或親身送到居屋銷售小組 持有由房署簽發有效《保證書》的房署屋宇事務助理職系人員 申請表連同支票／本票及《保證書》正本，親身送交其部門宿舍所屬的屋邨辦事處／租約事務管理處 「長者租金津貼計劃」的受惠者 申請表連同支票／本票，送交樂富房委員客務中心第二層平台申請分組「長者租金津貼計劃」專責小組

綠表申請者若希望「一表兩抽」，必須在表格表明同意。（房委會網站截圖） 要先表明欲「一表兩抽」 今期居屋設「一表兩抽」，即合資格的綠表申請者，在遞交今次申請後，可一併申請年底推售的柴灣及青衣綠置居。不過，無論紙本及網上申請，申請者必須在表格表明同意有關安排，否則被視作不參加論。

交表機會只得一次

綠表人士請注意，無論選擇那一種方法提交申請，亦不能重覆交表，否則會被視作重複申請，例如申請者已在網上遞交表格，申請人或名列申請表的家庭成員，若再以郵寄或親身遞交方或交表，將會被取消所有申請。

↓2019年推售居屋一覽↓