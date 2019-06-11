【居屋2019】交表最後衝刺！圖文拆解白表申請須知

新一期居屋六個屋苑分別是何文田冠德苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑、長沙灣凱德苑、火炭旭禾苑及荃灣尚文苑，共4,871伙單位，全部以五九折發售；自於5月30日起接受申請以來，反應甚為熱烈。 有關項目將於明日（12日）晚上7時截止申請，有意把握最後機會交表的白表申請者，便需要留意以下事項，以防被取消資格。

今期居屋將於明日（12日）晚上7時截止申請。（資料圖片）

今期居屋涉及六個屋苑、共推售4,871伙單位，全部以五九折發售。《香港01》為白表申請者整合以下資訊，提醒一眾申請者於填表、選樓時需要注意的事項。

截止日期為6月12日晚上7時正

今期居屋的截止日期為6月12日晚上7時正，而透過網上交表的申請者同樣需要於截止時間前完成申請及繳交費用,需要注意截止時間以房委會的申請系統時間為準。房委會亦提醒欲透過網上交表的申請者，應該盡早遞交申請，以確保於限期前完成申請程序。

↓填寫白表注意事項↓

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填錯資料切勿重覆遞表

若申請者交表後才發現自己填錯資料，可在於截止申請日期或以前，以書面通知房委會跟進。署方再度提醒，申請人一旦填錯資料，切勿重複交表，否則將被視作重覆申請，將會被房委會DQ。

另外，家庭申請者需要注意表格上的填寫的人士只能夠名列於一份居屋申請表格上。如申請者為已婚人士，其配偶必須列於同一份申請表上。夫妻若分開名列於兩份表格，將會被視作重複申請，同樣會被DQ。

白表「一表兩抽」需額外加錢

以白表申請的合資格人士，需要在表格開首選擇是否同時申請「居屋2019」及「白居二2019」，或只選取其中一項。申請者需要注意需要以黑色或藍色原子筆將項目旁的方格填滿。若申請者欲同時申請兩項計劃，則需要繳交410元的費用；如只申請居屋2019則要250元，而「白居二」則需要160元。

↓白表申請者注意事項↓

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交表僅需要提交身份證明文件

提交申請時，申請者僅需要提交表格內各人的身份證明文件；若申請表上所填寫的姓名與文件不符，則需要同時遞交改名契、公證書或人事登記處證明文件副本。

至於親屬證明文件、入息證明及資產淨值證明等文件，則於攪珠後按房委會要求提供。需要注意，房委會於攪珠後會向次序較優先的申請者發信，屆時需要於7個工作天內遞交填妥的入息及資產申報表。

↓2019年推售居屋一覽↓