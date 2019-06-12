【逃犯條例】72人受傷送院　最年輕傷者15歲　2人傷勢嚴重

反對《逃犯條例》修訂的示威今日（12日）持續，大批示威者試圖包圍政府總部，更曾衝破警方防線，一度逼近立法會大樓，警民爆發激烈衝突，不少人受傷送院。截至今晚10時，政府新聞處數字顯示，共有72名傷者曾受傷送院，年齡最小的只有15歲，當中2人傷勢嚴重，10人狀況未知。

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立法會原定在今日恢復二讀《逃犯條例》，觸發大批市民走到街上示威。下午3時，有示威者衝擊政府總部及立法會示威區防線，警方發射多枚催淚彈、布袋槍擊橡膠子彈，引發多人受傷。港台早前則報道，其司機在事件中受傷，送到瑪麗醫院救治，他送院時失去知覺，頭部流血。

政府新聞處綜合醫院管理局資料顯示，截至今晚10時，共有72名在衝突中受傷傷者入院，年紀最小的15歲，最大的66歲。有2名傷者情況嚴重，10名狀況未知，20傷者情況穩定；其餘傷者在接受治療後，已經出院。

一名網民在FB展示他的朋友左眼下面脥被橡膠子彈傷勢，可見差點被射中左眼。（網上圖片）。

一名網民在FB上載朋友的左下脥「爆缸」相片，留言說：「比（畀）大家睇下朋友被橡膠彈擦面而過，都傷成咁樣！！！而家仲留緊院」。她表示，朋友是在立法會後的衝突中，被警方的橡膠子彈射中面脥，留下3厘米傷口，差5厘米便會射中左眼。她引述朋友說，即時感到很痛，現仍在醫院留醫。

醫生組織呼籲警方及集會人士保持克制

香港公共醫療醫生協會及前線醫生聯盟深夜發表聯合聲明，嚴厲譴責警方處理示威的方法，並表達極度不滿及痛心，工會呼籲警方及集會人士保持克制，盡快停止所有暴力行為及危害他人人身安全的行動，並認為政府應該聆聽市民的要求，暫停立法會審議逃犯條例及重啟公眾諮詢。

聲明指出，警方在集會初期便向示威者使用武力和不合比例的催淚氣體，更使用了不對等的武器，當中更有不少對準示威者頭部及新聞工作者，令現場市民、醫護人員及新聞工作者因警方濫用暴力而受傷。

兩醫生工會在聲明中指，百萬市民上街表達不滿，政府沒有停下來聆聽市民聲音，促使市民到立法會表達意見。