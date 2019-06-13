【逃犯條例】子女想去示威？看法不同？資深社工建議家長這樣處理

「有關逃犯條例」引起社會事件產生很大的迴響。家長面對事件帶來的媒體資訊，對子女可能會引不同的反應，家長可跟據以下重點回應：

1. 家長在分享前先要保持冷靜

— 家長可能對事件有一定情緒反應，與子女分享事件前，請先緩和自己情緒。

2. 鼓勵子女分享事件感受意見

— 家長需要給予足夠的空間聽聽子女的情緒反應，目的是讓他們能盡情分享對事件的看法感受及有不明白的地方。

— 子女有機會出現不同的情緒反應，如感到害怕、悲傷及憤怒。家長可接納其情緒反應，因為情緒沒有對錯之分，最重要給予子女的足夠的安全感。

— 如子女對事件的畫面及圖片有不安反應，家長不宜在家中長時間播放相關新聞畫面，如需要得到相關資訊，可選擇於個人手機上觀看，或限時接收，家長亦要留意自已有否過份沉溺追看相關新聞及影片，影響個人情緒健康。

3. 保持客觀開放態度回應事件

— 子女可能對事件的看法各有不同，家長在解說時宜保持開放接納，客觀地描述事實，如事件中有人做了傷害別人的行為。

— 如家長真的不知如何回應事件，可直接向子女回應不知道並一起了解。

— 回應內容不宜涉及任何的人身攻擊及否定子女全部的想法及情緒。

— 部份家長或會帶子女到現場了解情況，希望實地教導子女。但由於現場環境仍有不穩定因素及安全考慮，故不宜帶年幼子女親身前往體驗。家長可以用不同資訊讓子女從多角度了解事件。

4. 以行動一齊表達對事件關注

— 不論任可年齡的子女，家長可與子女一齊以不同行動回應事件，目的是對事件表達關心及得到平安。

— 如有宗教信仰，親子可祈禱祝福事件；又或者製作心意卡給及寫下感受，表達對事件的關注及為當時人送上心意祝福。

— 家長不宜以傷害人或人身攻擊行動回應事件，以免加強子女負面情緒。

【圖輯】抗議《逃犯條例》修訂的示威活動及學生的參與（點圖了解細節）↓↓↓

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家長問答（子女為小學生）

1. 點解會有人打人？

— 當人的情緒去到一個高漲位置，有時會控制不住做一些傷害人的不對行為。這事件正反映這現象。 你覺得打人能解決問題嗎？（引導孩子思考）

2. 我見到新聞報告，我好驚……

— 見到新聞中的畫面，驚慌是好合理好自然，媽媽爸爸與你一起不會有危險。

— 你驚些什麼？你驚的事情有多大機會發生，如果我們感到驚慌可以怎做？(引導孩子說出情緒、處理情緒)

3. 件事是邊個對邊個錯？

— 這是一件複雜的事情，未必你這年紀能很快明白；我們都好難一下子分到邊個對邊個錯，市民想表達意見選擇佔領馬路，警方需要維持公眾秩序，保障安全，執行職務，大家有不同需要和想法，所以我們仍需要多了解才能明白。

家長問答（子女為中學生）

1. 身邊的朋友對事件的想法有很大差異，我覺得好迷茫……

— 因為我們都好難一下子分到邊個對邊個錯，大家有不同需要，憂慮和想法。這正反映每個人價值觀的不同，需要互相尊重。所以與人分享時要我們要保持理性及獨立思考，同時避免人身攻擊。

2. 我見到香港這樣，青年朋友受傷，我好難過……好難接受……

— 我相信沒有人想見到這事件，感到不舒服及好想哭都是正常。重要的我們需要先平伏自已的情緒，了解自已不安的原因，看看當中有否要自已先處理一下。例如很多在社交媒體中廣泛流傳但又未必真實的訊息、呼籲，嘗試以多角度及資訊思考整事件，我們總能為事情找到出路。（引導孩子思考和處理情緒）

3. 我好想外出參加示威，表達不滿

— 你的安全一定是我們首要考慮，知道你去參與示威必然擔心。但我們會尊重你的個人意願。如果你決定參加示威，我們需要商討參與示威時令我們安心的方案……

— 您想去參與示威的原因是……？（引導孩子思考）

【本文獲「香港青年協會家長全動網」授權轉載。】

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