【過渡性房屋】樂善堂歡迎新簡化措施　料可縮短審批時間及省成本

政府日前宣布放寬就興建過渡性房屋的土地申請，將可免收豁免書費用、租金及其他相關費用。 積極推行社會房屋的非政府機構、九龍樂善堂總幹事劉愛詩，今日（19日）在港台節目上對相關政策表示支持，認為既能節省機構成本，又能縮短項目審批時間。她又指出，過往樂善堂提供的社會房屋項目有一定成效，除改善基層的住屋環境外，連家庭關係等同樣有好轉，「有小朋友由成績唔好，搬入嚟之後考第一。」 立法會議員尹兆堅則指，政府需要主導過渡性房屋的發展，以加快推展項目。

樂善堂擬將九龍城樂善堂小學校舍改建作「過渡性社會房屋」。（余俊亮攝）

今年2月公布的財政預算案，政府提出預留20億元成立過渡性房屋基金，當局日前公布推行詳情，當中地政總署有權在官地上申建過渡性房屋，只收取1元的象徵式租金，以減輕非政府機構的財政負擔。九龍樂善堂總幹事劉愛詩對政策表示歡迎，認為非政府機構以非牟利形式營運，希望「慳得一元得一元」，將資源盡量投放於受惠對象身上。她續指，過往籌備社會房屋項目時，需要走訪各政府部門，同時需要尋求地區支持，往往需要至少1年時間，希望政策能幫助縮短時間。

劉愛詩（右）對政策表示歡迎，認為非政府機構以非牟利形式營運，希望「慳得一元得一元」。（資料圖片／余俊亮攝）

樂善堂：料2020年入伙

日前九龍樂善堂公布將於九龍城樂善堂小學校舍改建「過渡性社會房屋」，料可提供50個3至4人家庭單位。劉愛詩指，改建不會更改校舍內的課室間隔，只會利用現有課室及教院室分間單位；而每個單位將有獨立的出入口，強調不會變成另類劏房。她續稱，校舍的原有樓底高，加上設有眾多窗戶，故分間房間難度不太高；惟挑戰在於需要為單位設置獨立廚廁，涉及重置排污系統、確保電力及水壓能承受住戶的用量，同時又要加強課室的隔音。

她指，機構不會為項目獨立接受申請，將連同樂善堂其他社會房屋項目共同分配住客，改建工程最快料可於半年完成，2020年入伙。

樂善堂改裝校舍時，將不會改動原有間隔。（資料圖片／余俊亮攝）

她指出，過往入住樂善堂社會房屋項目的住戶，於生活上有明顯好轉。因應項目會提供功課輔導、兒童託管等服務，當中有小朋友由以往成績較差，「入到嚟考到第一，」連帶更改善家庭關係；另外項目的流轉性高，不少住戶於遷入後能成功「上樓」。她指，由以往高峰有逾500名住戶輪候，至今已大幅降至約200戶，「唔擔心入咗嚟會唔走。」

針對政府公布的新政策，立法會議員尹兆堅認同做法有助減輕非政府機構的負擔，但認為歸根究底，需要由政府主導過渡性房屋的發展。他批評政府雖最為掌握土地資料，卻於議題上「卸膊」，將覓地責任推給非政府機構。他估計政府因有「心魔」，擔心一但牽頭將變為承諾，故不願承擔相關責任。