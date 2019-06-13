食安中心驗出副食品批發市場鯇魚樣本含孔雀石綠　已指令停售

食物安全中心今日（13日）公布，中心透過恆常的食物監測下，從長沙灣副食品批發市場一檔戶抽取的鯇魚樣本作為檢測發現微量孔雀石綠，中心已知會有關檔戶的違規事項，並指令其停售有關產品。 另外，天水圍一店舖的散裝上海麵樣本，被發現防腐劑苯甲酸超出上限六成，食安中心指示停售。

食安中心指，所發現的鯇魚樣本中，其結果顯示含微量孔雀石綠，含量為10億分之0.8。（資料圖片）

食安中心指，所發現的鯇魚樣本中，其結果顯示含微量孔雀石綠，含量為10億分之0.8，中心指會跟進有關事件，並採取適當行動，包括追查問題食物的來源正。

食安中心指，孔雀石綠是一種工業染料，被使用作治理魚類疾病。可是，當中可能帶有基因毒性及可引致癌症，目前，很多國家已禁止在食用動物中使用孔雀石綠，此外，根據《食物內有害物質規例》（第132AF章），所有在本港出售的食物均不能含有孔雀石綠，違例者會被檢控，一經定罪，可處罰款五萬元及監禁六個月。

此外，食安中心透過恆常的食物監測行動中，從天水圍一店舖抽取的散裝上海麵樣本當中，發現防腐劑苯甲酸含100萬分之1,640的苯甲酸，超出法例標準100萬分之1,000。中心已知會涉事商戶的違規事項，並指示停售受影響產品，食安中心正追查有關產品的來源。

中心指，苯甲酸是一種防腐劑，屬低毒性。按樣本檢出的含量，在一般食用情況下，不會對市民健康造成不良影響。但提醒業界在食物內使用防腐劑須遵照《食物內防腐劑規例》（第132BD章）中的規定，如違反上述規例，一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。