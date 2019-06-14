【逃犯條例】警截停問白杖是否攻擊性武器　莊陳有：完全無同理心

香港失明人協進會昨（13日）發聲明，指有視障人士近日在港鐵站遭到警方截停查問視障人士使用的白杖（盲人枴杖）是否攻擊性武器。香港失明人協進會指，該視障人士是參加6月9日民陣反對修訂《逃犯條例》大遊行當日被截查，會長莊陳有批評警員完全沒有同理心，認為事件亦反映社會氣氛緊張，建議政府應先暫緩有關修例草案的審議。 香港盲人輔導會則表示，對事件沒有補充。《香港01》亦已向平機會查詢事件，暫未獲回覆。

香港首位失明政務官、香港失明人協進會會長莊陳有直指，視障人士使用白杖是基本常識。（資料圖片 / 吳煒豪攝）

香港失明人協進會指，有視障會員於6月9日在港島線的一個港鐵站附近遭到警方截停。警員向該會員查問：「你果枝（白杖）係咩嘢嚟？係咪攻擊性武器？」對此感到非常荒謬。協進會聲明表明，白杖是視障人士出行的必要工具，是視障人士獨立自強的標誌。

會長莊陳有就事件向《香港01》指，失明人士使用白杖是基本常識，「個警員好明顯係認知不足，完全無同理心。」他坦言，該名警員或受近日的社會氣氛或上司的指令影響，出現「神經緊張」。

失明人士使用白杖是基本常識

莊陳有擔心若社會緊張氣氛持續，警員查問失明人士的情況會成為常態。「其實警員應該保護我哋呢啲弱勢群體，政府有責任令社會和諧」他促請政府暫緩《逃犯條例》修例草案，「其實今次事件是一個好嚴重嘅指標，警員係過度緊張。」

每年「國際白杖日」，香港失明人協進會也會向公眾宣揚白杖精神—手持白杖，獨立自強。 （香港失明人協進會facebook圖片)

另外，香港失明人協進會將於本周六（15日）在港島區賣旗籌款，莊陳有透露將會有不少視障人士會持白杖出來幫忙，「希望今次事件唔好嚇走晒佢哋。」

至於同樣服務視障人士的香港盲人輔導會，就對事件沒有任何補充。《香港01》亦已向平機會查詢，暫未獲回覆。