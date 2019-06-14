韓國製清淨園蔬菜及海鮮調味粉或含可致敏物　食安中心籲停售

食物安全中心今日（14日）表示，兩款韓國製造的預先包裝拌飯調味粉，包括清淨園蔬菜調味粉及清淨園海鮮調味粉，可能含有可引致過敏的蛋類及奶類成分，但未有在食物標籤上標明。中心呼籲對蛋類或奶類敏感的人士不要食用有關產品；業界如持有涉事產品，應立即停止使用或出售。

清淨園蔬菜調味粉及清淨園海鮮調味粉可能含有可引致過敏的蛋類及奶類成分，但未有在食物標籤上標明。（資料圖片）

食物安全中心發言人表示，透過食物事故監測系統，得悉澳洲新西蘭食品標準管理局發出通告，指上述產品因可能含有蛋類及奶類成分，但未有在食物標籤上標明而正在當地回收。中心得悉事件後，隨即聯絡本地主要進口商和零售商跟進。初步調查發現，進口商佳富高企業（亞洲）有限公司（Kofco Enterprise (Asia) Co Ltd）曾進口受影響產品，並已全部分銷。該進口商已按中心指示展開回收。

中心呼籲，對蛋類或奶類敏感的人士不要食用有關產品；如食用上述產品後感到不適，應盡快求醫。發言人解釋，對蛋類或奶類過敏的人士進食含有該等物質的食物後，可令其免疫系統產生反應，常見的症狀有嘔吐、腹瀉、濕疹等，嚴重的甚至可引起過敏性休克；至於其他市民食用有關產品，一般不會受到影響。

根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章）規定，在本港出售的預先包裝食物應在配料表上詳列食物的配料。違反上述規例，一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。