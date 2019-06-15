【逃犯條例】中學校長會：罷課未必不對　教評會：憂學生再上街

立法會原訂於周三 （12日）就修訂逃犯條例恢復二讀，惹起大批市民包圍立法會大樓，最終爆發警民衝突，警方更出動橡膠子彈和布袋彈驅散。行動中不乏年輕學生，教協其後宣布將發動本周全港罷課。 中學校長會義務總幹事黃謂儒於商台節目上批評，政府自2014年後未有妥善處理年輕人的情緒，最終導致是次事件。對於教協發起罷課，他稱不能斷言罷課「一定唔啱」，指當年五四運動亦有學生罷課，惟作為老師需要思考行動的意義。教育評議會主席何漢權則稱近日衝突中亦有警察受傷，但無怪責年輕人；他反對罷課行動，擔心令學生再次走上街頭。

612示威中，警方共發射了150枚催淚彈。（資料圖片／余俊亮攝）

中學校長會義務總幹事黃謂儒今日於商台節目《政經星期六》上，批評政府未有顧慮過年輕人的感受，於修訂逃犯條例上無諮詢，更未有問過教育界的意見。他稱自2014年後目睹參與社會運動的學生比以往少，但是次事件反映年輕人表面雖然不發聲，「私低下有好多情緒」；批評政府佔中後未曾作出過大型檢討，低估年輕人的感受。

黃謂儒：五四運動同樣出現罷課

對於教協日前宣布發動罷課，黃謂儒稱不能斷言罷課不對，坦言過往五四運動中亦曾出現罷課的抗爭手法，但認為作為老師校長需要思考罷課的意義。

教評會何漢權稱：自己無怪過年輕人

教育評議會主席何漢權稱，是次的衝突事件反映本港社會不斷撕裂，認為於周日（9日）的遊行後已經導致警察受傷，但稱自己「無怪過年輕人」，認為年輕人的激情熱情是優點。他又提及衝突事件中「警察本身都好慘」，認為不能夠單單同情一方面。

他認為教育界需要將修訂條例的好壞帶入校園，讓學生有民主多元化的教育，「唔係班馬去鬧你，你又班馬去鬧我。」他又批評教協發起罷課，反駁黃謂儒將罷課與五四運動作類比，擔心若教協於罷課行動時帶頭討論議題會牽動學生情緒，「（學生）下課後咪會再去金鐘。」他又稱接觸的老師校長均反對罷課，聲稱會就教協發起罷課的角色諮詢法律顧問。

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家長團體反對罷課 擔心矛盾延伸家中

家庭與學校合作事宜委員會委員崔日雄於同一節目上稱不希望罷課罷教，認為應該於學校內討論議題。不過他又批評有老師的分析不中立，甚至有老師團體鼓勵年輕人遊行，擔心令矛盾延伸至家庭內。東華三院執行總監蘇祐安同樣稱不贊成罷課行動，認為校方應提供安全的學習環境讓學生討論議題。他又稱尊重老師於校園外的言論自由，而暫時無收到老師犯錯或有偏頗的情況出現。