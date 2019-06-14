【逃犯條例】500人出席「叫耶穌落嚟」祈禱會　唱聖歌全場和應

「Sing hallelujah to the Lord……」，逃犯條例修訂爭議引發激烈示威，然而有一首詩歌連日響徹金鐘，來自的是現場留守抗議的基督徒，為沉重的衝突添加一分能早日和平化解的希望。有牧師早前指於衝突中勸喻警方推進前應先警示，反被諷「叫你耶穌落嚟見我」，團體晚上於添馬公園舉行「叫耶穌落嚟」祈禱會，超過500人出席，不論教徒、非教徒均聚首金鐘，為年輕人及社會各界祈禱。

近500人晚上於添馬公園出席祈禱會。（曾雪雯攝）

不論教徒、非教徒均聚首金鐘。（曾雪雯攝）

祈禱會於晚上8時舉行，大會以「叫耶穌落嚟」為題，是呼應近日有牧師指，於6月12日阻隔警民衝突時，被警方反諷「叫你耶穌落嚟見我」。主持人笑指或許警員就是上帝的使者，因基督徒的願望就是基督再臨，「我哋叫咗二千幾年耶穌再臨……叫耶穌落嚟即係叫耶穌再臨啦」，惹來全場大笑。

基督徒為傷者祈禱

現場多名基督徒輪流發言及祈禱，有基督徒聲音抖震表示，出席今日的祈禱會是害怕將要來臨的白色恐怖及為傷者祈禱，又指相信非每個警員都是「黑警」，而是政府將警員推向人民與政府之間成為夾心，希望上帝能修補社會撕裂。每位基督徒祈禱後，就會唱一段《Sing hallelujah to the Lord》，主持人指在場不少為跨教派信徒，故呼籲出席者不必強行同意禱文，同意時可說「阿們」，不同意可保持靜默，但希望眾人於每人祈禱後能以《Sing hallelujah to the lord》和應，現場數百名香港人就如建立一套新的溝通機制。

主持人又為小學生、初中及千禧世代祈禱。（曾雪雯攝）

求主守護香港人

主持人又為小學生、初中及千禧世代祈禱，他指近日不少年輕人落場，有年輕人指：「六四是屬於爸爸媽媽；雨傘是屬於哥哥姐姐；今次是屬於我們的」，在場人士不禁哽咽，主持人續說「其實呢次都屬於我哋，我哋又係咪可幫佢地頂到一啲嘢呢？」金鐘連日有不少基督徒自發在抗爭前線，以聖詩「感化」眾人。有非基督徒出席帶禱時說「近日好多人發咗場惡夢，只係想求主守護呢一代人」。

信徒為記者祈禱

同場亦有信徒為一眾香港記者祈禱，她指希望上帝能保守連日奔波的眾人，又為中資媒體傳媒祈告，「求你畀勇氣、正直的心記者朋友，令佢哋有智慧、有能力、有勇氣報導真相」。晚會於晚上近10時完結，現場響起七下鐘聲，主持人指每一下鐘聲象徵《逃犯條例》審批前的七日，「基督徒每一日都被差遣」。