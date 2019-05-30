【居屋2019】DSE考生與家人住公務員宿舍仍抽居屋：有層樓安心啲

新一期居屋分別為何文田冠德苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑、長沙灣凱德苑、火炭旭禾苑及荃灣尚文苑，合共4,871伙，全部以五九折發售，今日（30日）起接受申請，並首次設有網上申請服務，但依然有不少市民專程到房委會樂富客服中心親身交表。 有一家四口居於公務員宿舍的家長，一早陪同剛考完文憑試的18歲兒子交表，希望他學習獨立生活。這位應屆考生也不禁慨嘆：「有層樓喺手安心啲！」雖然有網上交表，但不少市民擔心「唔穩陣、被作廢」，寧願以傳統方法親身遞表。

新一期居屋涉及六個屋苑共4,871伙，已於今日（30日）起接受申請。（盧翊銘攝）

本身一家四口住在油塘公務員宿舍的李太，今早陪同兒子遞交白表，希望抽中一人單位。李同學今年剛滿18歲，希望成為年輕業主，「年齡唔係一個問題。」李太坦言「𠵱家買樓難，加上居屋平，希望畀個仔有間樓。」

未上大學，李生已有父母願意支付首期，被問及將如何負擔供樓費用，本身有兼職補習的他笑言「要諗吓先！」這位應屆考生也慨嘆：「有層樓喺手安心啲！」李太也指，「日後有生活費，可以搞掂自己，先再算！」

值得注意是，倘正居於紀律部隊宿舍，臨近退休時可申請特別配額計劃上公屋；而一般公務員薪級表第21點或以下而所任職級的薪級表不會達到總薪級表第25點或同等薪點的文職人員、第一標準薪級人員和員佐級薪級表的紀律部隊人員，並具有兩年或以上的服務年資，亦可透過公務員公共房屋配額申請公共房屋。

李太（左）現住在油塘公務員宿舍，今日陪同兒子（右）遞交居屋申請表。（盧翊銘攝）

今次首次設有網上申請服務，房委會預料申請人數眾多，接近「死線」前的時段，網上申請系統將會很繁忙。房委會又提醒，在繁忙時段電子繳費需時或較長，故申請者要耐心等候，否則繳費將會被中斷。

市民余小姐今早在填表區埋頭苦幹，皆因填表上有小失誤，把大楷寫成細楷，再用了塗改液修改，需要作修正。她說，不放心網上申請，心理上抱懷疑態度，「覺得唔穩陣，親自嚟神心啲。」

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另一位余小姐選擇交表首日未吃早餐已先來遞表，源於認為「早啲遞表、早啲編number、早啲排隊。」加上她並非經常上網及知悉有時間限制，倒不如親身遞交及現場查詢資料有否錯誤。月入二萬多元的她坦言不敢奢望私樓，預料首期也要用上二、三百萬元，故希望抽中長沙灣或沙田一人單位，坦言中籤率猶如抽六合彩，只是買個機會。

新一期居屋今日起接受申請，包括何文田冠德苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑、長沙灣凱德苑、火炭旭禾苑及荃灣尚文苑，申請將於6月12日晚上7時截止，預計在8月攪珠，11月揀樓。

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