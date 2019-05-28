【DSE 2019】為當機師棄教大學位　飛機迷「降呢」讀航空文憑追夢

據教育大學公布的就業調查，其畢業生平均起薪達2.7萬元，相信令不少初入職場的新鮮人羨慕。然而，現年20歲的鄧啟誠，在2017年DSE放榜後，一度獲得教大的學士學位課程取錄，但他卻毅然放棄這個機會，更「降呢」轉為攻讀IVE的航空學高級文憑。原來他是一個飛機迷，3歲時已愛上飛機，小學時已立志要當飛機師，結果在人生交叉點的面前，他決定繼續追夢。

鄧啟誠想要成為飛機師已經很多年。2017年獲得教大學士學位課程錄取，但是他決心將目光放得長遠些，實現自己成為飛機師的夢想。（高仲明攝）

放棄學位「降呢」讀文憑 為圓兒時「我的志願」

2017年香港中學文憑試放榜後，本身是體育尖子，擅長足球、田徑的鄧啟誠，獲得教大錄取，攻讀體育及康樂相關的學士學位課程。能夠入讀教大，對不少DSE考生來說是一個相當不俗的選擇，因為教大是八家獲政府資助的大學之一，提供學士課程，且教師的入職薪酬亦較不少大學新鮮人理想。不過鄧啟誠最終卻放棄了這個機會，「降呢」攻讀IVE的航空學高級文憑課程。

為何作出這個外人未必能夠理解的決定，可能要由鄧啟誠3歲時說起。當時鄧啟誠第一次和爸媽一同乘坐飛機旅行，坐在窗邊位的他，以充滿好奇心的小眼睛不停張望，當飛機起飛的一刻，噴射引擎推動飛機擺脫地心吸力、衝上蔚藍的天際，曾經以為高不可攀的藍天白雲，頃刻間盡在眼前，他形容那種感覺十分震撼，從此埋下了要衝上雲霄的夢想種子：「小學時老師讓大家寫下未來的志願，我想都沒想便寫下：飛機師。」

因此，當很多人以為入讀教大的學位課程、畢業後當老師，在人生路上是一個相當不錯的選擇，但鄧啟誠卻毅然放棄，選擇了IVE的航空學高級文憑課程，繼續追夢。

小學時老師讓大家寫下未來的志願，我想都沒想便寫下：飛機師

家人支持買專業飛行模擬器 「飛行經驗」豐富

不過，在香港這個事事講現實、功利化的社會，追夢的代價往往極其高昂。鄧啟誠有這樣的勇氣，除了來自內心深處的「我的志願」，還有支持他的家人。鄧的父母、家姐均在機場從事地勤工作，支持著他對飛機的愛好、更力撐他追尋機師夢。鄧啟誠家中除擺滿了各式飛機模型，他仍在就讀中學時，親人更特地從美國為他購置一套專業的模擬飛行設備，配合駕駛飛機的操控桿，令他在家中亦可體驗到飛行的滋味。

鄧啟誠說，多年來花了不少時間在這套模擬系統上，已累積了豐富的「飛行經驗」，他自言最喜歡飛「香港-台灣」航線來練習起降技術；有一次更是邀請同是飛機迷的友人，一同挑戰連續模擬駕駛12個小時的「香港-德國」航線，兩人合作起降，更設置鬧鐘，途中輪流駕駛和休息：「完成時好有成就感。」

就讀航空學高級文憑時，鄧啟誠曾在本港地勤服務公司實習，他形容每一次完成整個備機過程後，看着飛機駛入航道，都很有成就感。（高仲明攝）

兩年內需考4個牌 機師路似遠還近

在IVE就讀期間，鄧啟誠更可投入「實戰」，在本港地勤服務公司實習，實地學習航空業運作，他形容當第一次完成飛機的上客及上行李的過程，站在停機坪上看着飛機駛入航道的一刻，那份成就感讓他畢生難忘。

然而，這和實現他的機師夢，仍有相當的距離，因為要在香港成為飛機師，本地航空公司只提供極少培訓名額，其他有志者只能自費去外國進修。快要從IVE畢業的鄧啟誠，即將前往澳洲繼續受訓，在墨爾本皇家理工大學攻讀航空學的學士學位課程：「我想要回來香港做飛機師，服務香港。」

要實現機師夢，未來仍有好一段路要走：在澳洲進修的2年間，鄧啟誠需要考下4個專業飛行執照，其後還要在航空公司受訓至少2年，才能成為二副機師，要成為正機師還要更加長的時間。而於IVE就讀時，他因為在學業及社會服務等方面的表現優秀，經學系推薦，獲得了「伍達倫博士紀念傑出學生獎勵計劃」1萬元的獎學金，他說將全部用於購買飛行相關的器材上，助他追夢。

張咫睿自幼喜歡幻想空間運用的可能性，並在就讀園境建築學時獲得不少獎項。圖中，她手中是自己獲獎的設計運用在東區隧道上，前方是獲得優異獎的貨櫃設計作品。（高仲明攝）

女生赴英讀建築系 盼為香港城市空間添新思維

除鄧啟誠之外，今年還有另外8名學生獲得這項獎學金，其中包括修讀園境建築學的張咫睿。自幼已熱愛在腦海中構想空間運用的她，曾在本港多個公共空間設計比賽中獲獎，獲獎設計更曾應用於東區走廊阿公岩隧道內。她現時已經獲得英國謝菲爾德大學園境建築系的有條件取錄，希望在學有所成後返回香港，為香港的公共空間做出改變。

提及香港空間細小、未必是最佳實踐空間設計夢想的理想之地時，張不以為意，只是淡淡的說：「正是因為香港缺少這樣的設計，我才想要完成學業後返來，服務香港。」