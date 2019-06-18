【逃犯條例】陳沛然質疑遊行非大災難　醫管局認急症室多警員徘徊

政府修訂《逃犯條例》草案觸發連串遊行，6月12日更發生嚴重警民衝突。醫學界立法會議員陳沛然昨（17日）披露醫管局電腦系統毋須登入，可閱覽傷者的個人資料，及設有警方專用版面。醫管局深夜再度回應，承認急症室醫護毋須額外登入系統，但強調從未向警方提供資料，及系統只限醫護使用。 陳沛然今早（18日）接受港台《千禧年代》訪問時再指，過往醫院有犯罪事件，如虐老、性侵犯等發生，會報警處理。但質疑普通發燒感冒、遊行示威並非大型災難，為何醫管局仍將相關資訊放置「For Police」（供警方用）版面。 醫管局急症科統籌委員會主席李啟明接受同一電台訪問回應，坦言近日的急診室多了警員徘徊，但重申只限醫護人員可接觸該系統的病患個人資料，並表明會加強系統的安全性及保密性。

陳沛然批評醫管局管理層謊話連篇，沒有維護病人權益，促當局馬上公開交代。 （歐嘉樂攝）

陳沛然指，醫管局的「急症室資訊系統」（AEIS）的標籤分類設有「立法會外大型集會」，若日後政府將6.12事件定性為騷亂或暴動，衝突傷者或因而受影響。他表示，有醫護人員對警方到醫院拘捕衝突傷者的情況，感到「奇怪」，遂調查發現是急診室電腦存在保安漏洞，及無須登入即可獲得傷患個人資料，並透露自己及爆料者揭露事件後承受很大壓力。

他認為，系統設有供警方用（For Police）的版面，及醫管局因應需要將資料打印給警方，形容做法「未必是必須的」，「發生大型災難，如巴士相撞、南丫海難，我同意是有需要互通消息，但普通發燒、感冒，遊行示威不是大型災難。」他又指，一般情況下，在醫院臨床範圍內僅醫護人員能接觸電腦，但「急診室是人來人往，有警崗、穿制服的人。（我們）心想是只有醫院人員使用（電腦），但亦有合理懷疑其他人士也能用到。」

對於醫管局稱，對有人散播不實言論深表遺憾，問及陳沛然會否對號入座。他重申，揭露事件的目標是保護病人、市民及前線醫護人員，他亦絕對不會供出爆料人，如要遺憾和譴責，所有事情由他一力承擔。

其後，他再接受商台《在晴朗的一天出發》訪問時指，對於醫管局的「大型災難」單元可列印病人資料清單，包括發燒等傷患資料，權限超出災難，並認為難以查證是否有人無須登入系統，及將資料交予警方，「警方等高層都會否認。」

醫管局急症科統籌委員會主席李啟明表示，是次示威活動沒有醫護同事列印清單，亦沒有將資料交予警察。（資料圖片 / 羅君豪攝）

醫管局重申系統「外人不應該可以接觸」

李啟明則重申，「急症室資訊系統」只限急診室醫護人員才能接觸，且電腦放置臨床範圍，已沿用約20年，「外人不應該可以接觸。」而且系統屬於醫管局內聯網，即使有供警方版面，亦不會隨便讓警方接觸。他又指，醫管局中央層面人士、屬權限者可登入系統索取病人資料報告，用於了解各醫院的傷者分佈情況；其次是急症室醫護，基於快速運作則毋須額外登入即可使用。

不過，他坦言，近日收到少量醫護人員反映，多了警員在急症室徘徊，「如果我們遇到不相關人士在醫療範圍，都會禮貌地請他們返回大堂等候，不要在治療地方徘徊。」對於被指警方到醫院拘捕衝突傷者，他則指：「要警方才能澄清，在哪裡做過、及基於什麼原因做。」

他又表示，從未列印相關資料供警方使用，但承認每次處理大型災難前，均有應變準備，要求醫護人員特別向病患作個人資料登記，並存入系統中。他又表明，會加強系統的安全性及保密性，「令大家有信心。」