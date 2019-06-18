【逃犯條例】示威者求診資料疑向警外洩　公院醫生：或涉前線醫護

政府提出修訂《逃犯條例》，大批示威者包圍立法會，警方清場期間出動布袋彈、橡膠子彈、催淚煙等，引發流血衝突，警方事後承認有在公立醫院拘捕示威者。醫院管理局昨日（17日）見記者，則強調醫管局未有披露病人資料，若有同事違規，將嚴肅處理。 有不願具名的前線急症科醫生向《香港01》解釋，載有病人資料的「急症室資訊系統」（AEIS）操作繁複，並非隨便按數個按鈕即可取出資料，所以他相信，資料有機會由醫院前線人員向警方外洩。《香港01》記者今午到伊利沙伯醫院視察，發現院內醫護人士戒心重，但凡走近電腦時，醫護均會主動查問。 香港個人私隱專員黃繼兒回覆，截至今日（18日）下午1時，共接獲22宗懷疑公立醫院急症室內電腦系統在未經登入的情況下可取覽部分病人資料的相關投訴。 《香港01》已向警方及醫管局查詢當日執法、現場情況及是否有接獨投訴，未有收到回覆。

（資料圖片）

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前線醫生：警到醫院拘捕疑犯罕見

有公立醫院急症室醫生向《香港01》解釋，警察在醫院拘捕疑犯十分罕見，大多情況是警察帶同疑犯求醫。至於醫生會於何時報案、或向警崗的警員求助，該名急症室醫生進一步解釋，例如有女童懷疑被強姦，而女童承認的情況下，會向警員求助，除此之外，均不會直接接觸警員。如有需要，一般會經病者家屬，又或者經駐院社工，決定是否報警。

對於有擔心，警員會從醫院電腦擅取求診的示威者資料，作拘捕之用，該醫生認為，警察難以靠自己在電腦前索取病人資料，因為AEIS系統操作較複雜，警員需要按多個鍵，且等待數分鐘才可瀏覽病人資訊，若有身穿便服或警察制服的人，在醫護人員「人來人往」的醫院電腦前逗留會「十分顯眼」：「如果係警察就太明顯，應該係行內人俾佢。」

執業大律師陸偉雄表示，用電腦查閱病人資料並披露，不論警方或醫護人員均有機會被控「不誠實使用電腦罪」。（資料圖片／羅君豪攝）

大律師：行為或涉不誠實取用電腦

執業大律師陸偉雄表示，在用醫院電腦查閱病人資料並將之外洩，不論警方或醫護人員，均有機會因而被控「不誠實取用電腦罪」，即使是醫護人員順從警方要求，亦同樣干犯罪行。但要視乎是否有「不誠實」的意圖，若事主真誠地認為自己擁有相關權力，或可脫罪。

陸偉雄又提到另一案例，時任律政司司長梁愛詩在1998年被披露病歷，被控的瑪麗醫院研究室助理秦瑞麟上訴至高等法院，最終被判100小時社會服務令。

急診室內的電腦與分流室隔了一塊玻璃。（香港01記者攝）

《香港01》記者今午（18日）到伊利沙伯醫院視察，急診室內無論是分流站或是救護站的電腦，都必須登入才能使用。而急診室內的警崗只有一名警察當值，在醫院其他位置則未見有警員。

在伊利沙伯醫院的急診室警崗與分流站的電腦，相隔距離至少約100米，由於警崗的玻璃用海報等遮蔽，未能清楚看到內部情況；至於在警崗隔壁的救護站外，雖然有兩部電腦，但救護員每次使用時均有登入，當完成工作後，電腦螢幕隨即變黑。

急診室中間放置了一部電腦，但記者所見職員必須登入及掃描病歷條碼才可使用。（香港01記者攝）

同時，急診室中間設有一部電腦供職員查閱資料，而電腦版面必須輸入職員編號及密碼，另要掃瞄病人的病歷條碼方能進入版面。

在記者逗留期間，記者多次嘗試走近電腦，而醫院職員、救護員等皆機警地向記者查問有何需要，相信一般人是難以悄悄靠近及閱讀電腦內的資料。

急診室未見有增加警力，警崗內僅有一名警員。（香港01記者攝）

就醫管局電腦系統存有漏洞，或洩露求診人士資料，香港公共醫療醫生協會要求醫管局立即更正涉事電腦系統，若字能即時更正，應立即停用。另外，醫管局早前提到「對於有人散播不實言論深表遺憾」，協會促管理層收回言論，並道歉。協會亦促請醫管局成立獨立調查委員會徹查事件，並確保病人資料必須保密。

前線醫生聯盟則發聲明，希望前線同事堅守專業，維護病人私隱，並促醫管局改善電腦系統及成立獨立委員會調查。