【逃犯條例】政協凌友詩：港人反修例是殖民心態作崇

全國政協委員凌友詩於出席2019海峽論壇後接受媒體訪問，指香港政府修例是有法理依據，亦能提升國際形象，與國際標準看齊。她批評反對修訂逃犯條例的香港市民「具有殖民心態」，仇恨與歧視中國，反對修訂亦是等於宣稱香港是一個絕對的司法管轄區。

凌友詩曾在兩會上表達對一個中國原則和期待兩岸統一到來的看法，其仰揚頓挫的朗讀技巧嬴得全場13次掌聲。（資料圖片／截圖自中新社片段）

2019海峽論壇昨日（17日）於廈門作主題發言。曾於3月政協大會中，以朗誦聲調發言而成為城中熱話的台灣籍香港區，全國政協委員凌友詩亦獲邀在會中發表演講。會後凌友詩接受傳媒訪問，她指香港政府本次推動修訂逃犯條例，法理上是完全站得住腳。她補充，香港現只與部分國家簽訂遣送逃犯的條例，若果能夠成功修例，可以提升國際形象，及跟國際標準看齊。

凌友詩表示，香港經過155年殖民統治，很多反對修訂逃犯條例的香港市民具有「白人對中國的仇恨與歧視」的殖民心態，並指港獨、台獨擁護者就是抱著這種心態，而這些人不是一般善良無知的民眾。她補充，許多港人質疑內地司法不公正，用各種理由阻撓遣返，其實是一種偏見與驕傲，也等於宣稱香港是一個絕對的司法管轄區，毫不考慮「一個中國」原則。

另外，她亦批評台灣政府為了選舉操作，這次對香港「暴動」出手支持甚至出面指導，非常明顯、毫不避諱，此舉是意圖協助美國在中美貿易戰下箝制中國。