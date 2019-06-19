九龍城、尖沙嘴等10個地區　政府本年度擬增逾百旅遊巴泊位紓違泊

近年訪港旅客急升，加劇旅遊巴違泊及交通擠塞問題。運輸及房屋局局長陳帆回覆立法會議員謝偉詮書面質詢時表示，政府將採取不同措施增加泊車位供應，包括增設夜間泊車位、在10個地區增加旅遊巴士泊車位及上落客設施，料逾百個泊車位能在2020年內陸續投入服務。

運輸署將於2019-20年度，計劃在10個地區增加137個旅遊巴士泊車位及52個上落客處。（資料圖片）

運房局表示，在合適短期租約停車場租約條款中，訂明須最少提供商用車輛，包括旅遊巴士及貨車停泊泊車位數目。故現時21個短期租約停車場中，共提供約900個可供旅遊巴士使用的泊車位。

惟近年訪港旅客上升，旅遊巴泊位不足以致違泊問題嚴重。故當局表示，自2016年起至2019年4月底，已增設18個旅遊巴士停泊的夜間泊車位，另有25個泊車位正處於籌備階段，當中5個料於明年能投入服務。

近年訪客旅客人數急升，加劇旅遊巴違泊問題。（資料圖片）

現時全港可供旅遊巴士使用的泊車位及上落客位數目。（立法會文件）

至於旅遊巴泊車位及上落客設施，運輸署在2018-19年度，已於尖沙嘴、南區、灣仔、東區、佐敦（近高鐵站）、青衣及西貢等地區合共新增41個旅遊巴士路旁泊車位及85個上落客處。而運輸署亦計劃在2019-20年度，在10個地區包括尖沙嘴、九龍城、黃大仙、觀塘、灣仔、南區、北角、荃灣、屯門及東涌等加設137個旅遊巴士泊車位及52個上落客處。

商用車輛泊車位顧問研究料年底完成

按照「一地多用」原則，在合適的「政府、機構或社區」設施、公共休憩用地等加設公眾泊車位，當中有8項工程能提供約100個旅遊巴士泊車位，料在未來數年可投入服務。當局將繼續推展商用車輛泊車位顧問研究，評估商用車輛泊車需求，並制定短、中及長期措施，料研究今年底完成。