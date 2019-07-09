【DSE放榜2019】9男3女狀元誕生　歷屆最多狀元的名校是......

中學文憑試將於明日(10)正式放榜，每年放榜，狀元的背景、升學出路都會成為社會焦點。 《香港01》統計2012年首屆文憑試至上屆(2018年)共61名狀元背景，當中聖保羅男女中學產出最多狀元（11名）；其次是每年均有狀元誕生的皇仁書院（10名）。而絕大部份狀元均選擇留港升學，有逾八成學生報讀港大，亦有近半人報讀醫科。

最多DSE狀元來自聖保羅男女中學。

傳統名校誕生最多狀元

觀乎歷屆曾出產7科5**及8科5**狀元的情況，大部份的DSE狀元都是傳統名校的學生，當中以聖保羅男女中學出產最多狀元（11名），其次是皇仁書院（10名）和拔萃女書院（8名），三校出產的狀元總數，佔2012年以來狀元總數近半。其餘狀元，分別來自25間不同學校，當中有18間均各出產1名狀元。

歷屆DSE狀元人數。

7屆文憑試 2018年首誕8科5**狀元

過去7屆文憑試，連同覆核成功的狀元，2014年及2015年可算是「多產」的一年，各有12名狀元，而最少狀元人數的是2016年，只有5人。

至於2018年可算是特別的一年，11名狀名當中出產一位8科5**狀元，其餘均為7科5**狀元；而該名8科5**狀元，亦是歷年來的首位。

8成狀元入讀港大。

大部份狀元選擇升讀港大

絕大部份狀元均選擇在香港升學，過往只有2人負笈英國劍橋大學和牛津大學。而歷史悠久的香港大學，則成為狀元熱門升學選擇，過去狀元約有82%（50人）升讀港大，至於中大只曾取錄8名狀元。

近半DSE狀元修讀醫科

參考過往資料，醫科一直是最多狀元報讀的學科，61位狀元有近半人（29人）讀醫科，較比排第二位的法律（7人）多；此外，亦有狀元選擇報讀牙醫、環球商業、精算，以至社會科學等科目。