【新界東北】與地主、政府對抗20年　陳伯：要個安樂窩都咁難？

2019年5月3日，立法會財委會通過新界東北工程項目撥款，意味着新界東北收地即將進入最終章。那天，一眾新界東北的村民抱着「最後一次」的決心，再次走出來示威，人群中，有個身影特別突出。他穿着一件淡粉紅的襯衣，襯衣上寫滿密密麻麻的字，其中一句是「橫眉冷對千夫指」，一塊紅色的頭巾包裹着他的額頭及兩塊分別寫有「公義何在」、「法治何存」的發泡膠條，頭巾用黑色馬克筆寫上他的署名：「馬屎埔陳伯」。 每一次的抗議，陳伯（陳基裘）都會站在最前線，「最後一次」示威過後，他終於能夠坐下來竭息一會兒。訪問這天，他脫去頭巾及襯衣，露出額頭上一道道深陷的皺摺，及一頭稀薄的銀髮，他今年82歲。政府提出新界東北發展至今已經20年，20年來，陳伯都在不斷的抗爭。面對地主的恐嚇、政府的欺壓以及市民的誤會，陳伯無奈地嘆了口氣：「我們不是要豪宅，只是想要個安樂窩。」 攝影：余睿菁

位於粉嶺北的馬屎埔村內掛上多幅村民自製的橫額，斥官商勾結欺壓村民。

與業主打十年法律仗

1998年，政府開展《新界東北規劃及發展研究》，選定古洞北、粉嶺北及坪輋/打鼓嶺為新發展區。發展商及地主看中新界東北的發展潛力，遂開始收地屯地，馬屎埔陳伯成為地主的第一個目標。「不斷派人嚟滋擾我，趕我走，業主要求我無條件搬出去，仲話：『一個仙都唔會賠』。」

由於陳伯不願屈服，業主最終決定透過土地審裁處引用《業主與租客（綜合）條例》控告陳伯，要求陳伯遷走。官司歷時十年，期間陳伯經歷多次敗訴、上訴、勝訴的無限輪迴，最終於2010年，灣仔法院判陳伯勝訴。業主終於放棄再打官司，對陳伯說：「法庭判咗，我唔再搞喇，塊地繼續租畀你啦。」

孤軍作戰 患上精神病

花十年時間嬴了一場官司，卻幾乎輸掉了自己。「這十年只靠自己與地主單打獨鬥，承受很大壓力。」陳伯說，業主為了趕他走，用盡千方百計，「不斷收到恐嚇，有人話：『你再唔走，我搵人拆咗你屋企個鐵皮屋頂，睇你點住！』」更有人在深夜剪斷他家大門的鐵鍊。一邊受到滋擾，一邊要應付繁複的法律文件，令陳伯寢食難安，又荒廢了從事多年的耕種事業，屋外的蕉田早已長滿雜草。他更因此患上精神病，直至現在仍要定時服藥。「十年法律長跑，搞到我人唔似人，乜都冇曬！」

開頭未有『不遷不拆』的訴求，但政府不願意與村民溝通，所以其實「不遷不拆」的態度是政府逼出來的。 馬屎埔陳伯

抗爭是政府逼出來的

孤軍作戰十年，他沒有想到這場戰爭的結束竟是另一場戰爭的開始，只是對手由地主變成政府。2012年6月中至9月底，政府就新界東北發展的「建議發展大綱」進行第三階段諮詢，時任發展局局長陳茂波曾到北區出席「新界東北發展論壇」。陳伯說，當時村民只提出「合理安置」的要求，但由於陳茂波不聆聽村民聲音，激起村民的怒火，才決定要抗爭到底。「開頭未有『不遷不拆』的訴求，但政府不願意與村民溝通，所以其實『不遷不拆』的態度是政府逼出來的。」陳伯說。

陳伯說，村民「不遷不拆」的訴求是政府逼出來的。

120萬賠償方案是騙局

直至2018年5月10日，政府公布「政府發展清拆行動的特惠補償及安置安排擬議加強措施」（簡稱「510方案」），方案提出120萬補償方案，「呢個方案呃咗全港市民，等市民以為我哋貪得無厭，成日話『有120萬仲想點啊？』但事實唔係咁樣！」補償方案是根據寮屋的年期及面積計算，只有面積達1100平方呎，及住滿31年的寮屋，方能賠足120萬，由於大部分寮屋只有約400平方呎，因此大部分住戶其實只能獲得48萬賠償金。

我哋唔係要豪宅，只係想要一個安樂窩，一個有瓦遮頭的地方，點解都咁難？ 馬屎埔陳伯

請願信石沉大海

陳伯嘆了一口氣，無奈地說：「我哋唔係要豪宅，只係想要一個安樂窩，一個有瓦遮頭的地方，點解都咁難？」為了打開與政府官員的溝通渠道，陳伯及村民至少四次向發展局遞交請願信，惟四封信件均石沉大海。直至5月3日的「最後一次」抗議中，陳伯甚至下跪15分鐘，仍沒有回音，他憤然表示：「點解咁都唔肯接信？」

陳伯與村民曾4次向發展局遞交請願信，惟所有信件均石沉大海。

當弱勢真的遇到問題，有甚麼政府官員可以幫到忙？ 馬屎埔陳伯

80歳老人肩負寮屋居民的希望

一次又一次的碰壁，慢慢磨掉了陳伯對政府的信心，「我好徬徨，當弱勢真的遇到問題，有甚麼政府官員可以幫到忙？」年紀老邁的他決定以自己瘦弱的肩膀負起這個重任，「只要我仲有一口氣，都會為村民、以至所有寮屋居民，爭取到公平公正及合理的對待，而不是受到欺壓。」