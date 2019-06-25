【逃犯條例】美法防暴專家評6.12中信事件　美專家：是策略性失誤

警方6月12日在立法會一帶清場行動發放逾150枚催淚彈、20發橡膠子彈、布袋彈等武器，驅趕在金鐘反對《逃犯條例》修訂的集會民眾。清場事件造成逾70人受傷、有傷者視力或永久受損，當中5人被控暴動罪，令反對修訂《逃犯條例》的抗議活動連日來成為國際頭條，不少市民要求成立獨立委員會調查事件。 《香港01》分別訪問熟識美國洛杉機警方防暴措施的當地退休指揮官，及法國警察工會代表，並將「中信圍困事件」的影片分享給他們點評。二人同指，按兩地武力使用守則，催淚彈不能擲向群眾中央、必須留有離場路線。二人又指「中信圍困事件」中群眾被圍困令其恐慌，加劇現場危機，更指事件是「策略性失誤」。

左為美國洛杉機警察退休指揮官Sid heal，右為法國巴黎凡爾賽警區的VIGI警察工會秘書長Alexandre Langlois。（網上圖片）

美國防暴專家：中信事件是策略性失誤

記者向兩名外國防暴專家提供612事件當日「中信圍困事件」的錄影，請他們評論片中情況。美國洛杉機警察退休指揮官Sid Heal有逾30年防暴經驗，曾處理過百場暴動，亦曾為不同國家的警察提供防暴訓練。他認為若警方從兩面夾擊向群眾發放催淚彈，致群眾被圍困，只會製造一群恐慌暴民，「這比任何一類人群都更危險。」他直指，「這是策略性失誤，因為（發放催淚彈時）必須為人群留一條逃生路線，沒有任何例外。」

施催淚彈需留逃生路線 恐慌群眾更危險暴力

隸屬法國巴黎凡爾賽警區的VIGI警察工會秘書長Alexandre Langlois同樣指出，法國國家警察的守則亦要求施放催淚彈的同時，必須為群眾設逃生出口，否則人群在恐慌之下，只會變得更加暴力。他指，法國黃背心運動時曾出現類似中信圍困事件的情況，廣場上有示威群眾被警方施以催淚彈，但廣場完全被防暴警包圍。「有示威者因催淚彈呼吸困難、卻又不能離場，在無法逃生的情況下，因巨大的心理壓力而變得更暴力。如警方留有出口、群眾可以離開，此情況並不會發生。」他又指，指揮官及警方高層當時在控制中心監控現場，清楚知悉此情況，前線警員反而並不是最清楚。

催淚彈應擲地上、與人群保持安全距離

美國的Sid Heal指，催淚彈是無差別武力，目的是快速影響鄰近人群，驅散他們，但由於會影響四周環境，不能在機場、學校、醫院、重要交通交匯點等地附近使用。催淚劑除令眼、鼻、皮膚刺痛外，基本上無副作用，不會令示威者受傷。他指，催淚彈落下之處，要與人群有一段安全距離，因最常見的風險是擲得離群眾太近，人們會馬上拾起催淚彈丟回警方防線。當地警方一般亦不會將催淚彈擲向人群中央，因為除被人拾起外，亦有可能因在人群中央爆破，碎片橫飛，造成不必要損傷。Alexandre Langlois亦指，在法國而言，催淚彈要擲地上，以避免傷及示威者。

記者又向展示立法會議員胡志偉「我要見指揮官」的錄影。Sid Heal認為，雖然胡的要求看似合理，但當時雙方對話的時機早已過去，並非對話的時候。「尤其是他走上前的動作，是非常危險，因為如果防暴警員不認得他，或會因以為他想攻擊警方而制服他。而在當下，包括指揮官在內，人們未必是最理性的，包括警員也是。」他強調，防暴工作沒有標準或完美答案，警方當下要思考的，任何其替代替的選擇是否更為恰當。「如警方對他使用豆袋彈等武器，只會造成更大傷害。」

橡膠彈易致死 只能用於個別暴力人士

就着使用橡膠彈等有差別武器，Sid Heal指在洛杉機警方而言，必須要有明確目標，只能瞄準個別有暴力行為人士，不能無差別地射向人群，但可射向人群中作出暴力行為的成員。其安全發射距離由3至45米不等，發射前，警員需與示威者隔一段安全距離，警員可先使用催淚彈使人群後退，然後再發射橡膠彈，更不可射頭、胸部，只可射腹部、四肢、皮帶扣位置，以免造成嚴重傷亡，又說水平直射是正確造法。

他指出，如橡膠彈直射胸部，有可能造成肋骨斷裂、或穿過兩條助力骨之間，對重要器官造成傷害而死亡。如射中頸、喉、面部和眼睛更會馬上致死，「因為真的是太易殺死人了。」因此緣故，必須有相當的挑釁行為，例如掟磚和水樽，才可使用。

Alexandre Langlois指按法國標準，橡膠彈發射距離是5至10米内，同美國一樣不能瞄準頭部發射。而橡膠彈在當地屬於防衛式武器，是防暴武器中的最後選擇，只能於警方被直接攻擊、或被暴力群眾包圍、無法以其他方式突圍時使用，不能用以進擊無作出暴力行為的人士。「如有市民因這類武器而失去一隻眼睛，但必定是出了問題。」

他指，法國「黃背心運動」時，有警方管理層指揮前線警員將橡膠彈作進擊用途，導致和平示威者、未成年人士、記者及途人受傷，亦對逾20人造成永久殘障。有當地前線警員因不當使用武力而被檢控，但下達命令的警方指揮官卻無需面對刑責。

使用武力前需多次使用廣播警告

Sid Heal亦解釋，洛杉機警方幾乎每次在情況容許時，也會使用長距擴音器，告知示威群眾具體的「衝突法則」(Rules of engagement)，例如「如你丟氣油彈，那我們會出動真彈槍械」、「如你坐下不動，我們不會向你射擊」、「如你不想受催淚彈影響，走向這邊」，讓群眾選擇使用武力前離場。法國警方則要求使用武力前，三度警告群眾。

二人同指香港警方表現克制、港示威群眾人多但和平

不過，二人看過新聞片段後一致認為，香港警方表現十分克制，較美、法兩地警察更尊重示威群眾，而香港近日的示威集會雖然人數多、但暴力程度低，這有別於當地示威活動，人數較少，卻有更多暴力行為。Sid Heal覺得，香港警方「相必有很大程度的挑釁，才會使用如此武力。」但又指香港示威文化上一向亦比美國群眾和平許多，「可能香港警隊還在適應他們現時面對的暴動群眾。」Alexandre Langlois說，巴黎黃背心運動高峰期曾一日11,000枚催淚彈，與香港的情況有很大差別，並指期望法國人多仿效香港，雖然示威人數更多，卻能保持和平、非暴力。