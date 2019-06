【逃犯條例】英警司指揮清場　英媒大篇幅報道　黃之鋒：揚威祖家

6.12金鐘爆發激烈警民衝突,警方發射逾百枚催淚彈、布袋彈和橡膠子彈驅趕示威者,民主黨主席胡志偉當時在前線要求與指揮官會面的一幕,被網民瘋傳,不少片段拍攝到指揮該行動的警官,正是英籍總警司陶輝(Rupert Dover)。 英國《星期日泰晤士報》昨天(23日)以大篇幅報道陶輝以及另一英籍警察機動部隊校長莊定賢(David John Jordan)的「事蹟」,指兩名英籍警司成為示威者的眾矢之的,又提到在上周五包圍警總行動,有示威者在二人的相片上寫上「血償」和「香港警察可恥」等標語。 香港眾志秘書長黃之鋒笑指二人「揚威祖家」,「相信佢哋喺英國嘅親戚朋友,今日揭到國際版都一定見到,真係恭喜晒!」

莊定賢(左)和陶輝(右)(警務處網頁)

《星期日泰晤士報》報道指,兩名資深英籍警司近日成為示威者眾矢之的,有示威者在上周五包圍警總行動中,在二人的相片上寫上「血償」和「香港警察可恥」等標語。

報道提到,二人在回歸前已加入警隊,其中陶輝1988年加入警隊;莊定賢於1992年加入警隊,管理俗稱「速龍小隊」的特別戰略小隊,莊定賢曾為英國皇家海軍軍官,有「爆頭警司」之稱。二人均在2014年雨傘運動負責在前線指揮警員處理示威活動。報道又刊出陶輝於「6.12」指揮警員發射催淚彈的照片。

《星期日泰晤士報》訪問香港眾志秘書長黃之鋒,黃之鋒指兩名警司來自高舉人權、自由、公義和法治的英國,不過二人卻指揮警員攻擊人民。黃之鋒又要求英國首相文翠珊在二十國集團(G20)峰會,向中國國家主席習近平反映香港警察在6.12的所作所為。

該報亦訪問了胡志偉,胡志偉指當天非常擔心出現人命傷亡,於是要求見指揮官,惟警員向他的方向發放催淚彈以作回應。

報道於社交網站Twitter廣傳,有英國人看到報道後留言說:「此刻以作為英國人為恥(I am ashamed to be British at the moment)。」

胡志偉要求見的指揮官,正正就是陶輝。(資料圖片/梁鵬威攝)