【逃犯條例】荃灣港安醫院報警拘捕6．12示威傷者　工黨促道歉

荃灣港安醫院在6月12日主動報警通報一名金鐘衝突中受傷的示威者下落，令其終在荃灣仁濟醫院被拘捕，並被控以「暴動」罪名。為此引起社會各界的關注，工黨認為事態嚴重，破壞了醫患互信，批評出賣求診病者個人私隱。今日（25日）工黨聯同區內居民到荃灣港安醫院門外抗議，要求院方管理層公開道歉及安排會談。

荃灣港安醫院早前涉拒絕為612事件中受傷的示威者醫治。（資料圖片）

荃灣港安醫院早前爆出拒醫金鐘衝突中受傷的示威者，並轉介傷者到荃灣仁濟醫院求診，並且按警方要求報警，被批評做法破壞醫患互信，出賣求診病者私隱。

荃灣港安醫院管理層在本月22日曾回應稱不會醫治「如因為犯罪活動引致受傷」的病人。工黨呼籲院方管理層不要加額外責任或向前線醫護施壓，認為前線醫護人員並非執法機構，並無專業知識分辨病人是否涉及犯罪活動。

趙恩來（右）要求院方管理層公開道歉，並承諾不再向第三者提供病者私隱。（胡綽琳攝）

工黨警告採取四大行動

工黨社區幹事趙恩來表示，要求院方管理層公開道歉，並承諾不再向第三者提供病者私隱，以治療病者為首要之條件，否則他們會以和平方式，採取四大行動，包括：一人一信向國際評核認證機構投訴荃灣港安醫院有出賣病人私隱的問題、發動區內居民抵制港安醫院、聯同區內業主組織反對港安的擴建計劃及主動監察港安有否嚴格遵照批地條件。

荃灣區議會民選議員李洪波則對港安醫院出賣病者個人資料感到詫異，他認為港安醫院作為基督教非牟利醫院，應有醫德，應接受每一個求診個案，不應該拒醫。