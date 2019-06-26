【曾蔭權上訴得直．判辭解讀】貪污指控未確立　是否故意未詳解

曾蔭權在經歷兩次審訊和多番上訴後，最終在終審法院獲判終極勝訟，洗脫罪名。終院5名法官今在33頁的判詞中解釋理據，指在陪審團未有裁定曾收受利益罪成，意指案件欠缺了貪污元素，到他們考慮曾是否涉行為失當時，這罪名中的「明知故犯」和「嚴重性」，就變得重要，惟原審法官引導陪審團時，卻在這兩個重點均未作充足指引。法官指出，陪審團作裁決時，雖然毋須解釋因由，但法庭期望他們是有理據支持下才作出決定，故法官指引必須穩當，惟審理本案的法官未能做到，故裁定曾蔭權上訴得直。

終院法官指原審法官在指引陪審團的時候，未有就不涉貪污的情況下，就「明知故犯」這具爭議性元素作解釋。（資料圖片）

+ 12 + 11 + 10

曾原被控兩罪只有一罪涉貪污元素

終審法院5名法官均一致裁定曾蔭權上訴得直，他們在判辭中提到，曾蔭權在原審時，被指接受數碼廣播有限公司股東黃楚標提供的深圳單位豪華裝修，控方指曾接受裝修屬於貪污，也就是當時被控的行政長官接受利益罪。

而曾未有向行會申報和黃洽談租住深圳單位，但同時又處理數碼廣播牌照的申請，就此被控公職人員行為失當罪。

貪污元素未確立 另一罪須詳盡闡述

在2017年的第一次審訊中，陪審團未能就接受利益罪達成有效裁決，法官指，這裁決結果，亦令案件喪失了貪污的元素。曾在上訴時提出爭議，指他在的公職人員行為失當罪，他是否「明知故犯」地不作出披露，以及其「嚴重性」是否構成刑責，兩個重要的元素中，在審訊時被原審法官所忽略。控方亦有回應指，即使曾蔭權未被裁定接受利益罪成，但他和黃的關係令人引起聯想涉及不當行為，案中的不當行為是指他嚴重濫用職權。

惟終院認法官為，若要求陪審團以控方所說的基礎裁定曾罪成，須就控罪中這些重要元素作解釋，但原審法官在指引陪審團時，卻未有詳盡闡述。

原審法官陳慶偉被指在指引陪審團時，就「明知故犯」及「嚴重性」等重要理據上未有足夠解釋。（資料圖片）

「明知故犯」不能簡單解成「有意」

終院法官指出，原審法官在指引陪審團時，雖然有提及，若未能確定案件涉及貪污成份，但仍須考慮行為失當罪本身的指控。他向陪審團指，該罪中的「明知故犯」可以理據為「有意」，而非意外、意外和疏忽。

終院認為原審官這方面指引明顯不足，假若案中有貪污元素成立，行為不當罪中的「明知故犯」便沒有爭議。然而，當案中的貪污成份不能確立時，「明知故犯」便富有爭議，原審法官必須加以指引，並作詳細闡述這有意是否足以成為罪行，惟他沒有做到。

決定不披露不能等同隱瞞

終院法官進一步解釋說，當決策者已經考慮是否要披露自己所涉利益，並決定他毋須披露，此決定或可被稱為「有意」。若他沒有忽視披露的責任，而只是不知道，或不認為有責任披露，便不能被稱「明知故犯」。若有人有意識地決定不作出披露，雖然該決定是錯誤，但這不能等同是隱瞞。

曾蔭權已服畢刑期，法官認為再下令重審不符公義。（資料圖片）

須考慮不申報的動機

此外，原審法官在指引何謂「嚴重性」，只稱「嚴重而非瑣碎的」，並要求陪審團考慮曾的職責及官職，以及他偏職職責的程度。終院認為，此方面的指引同樣不足。由於在案中未能確立貪污一事，因此在評估上訴人偏離職的性質、程度和可引致的後果，便必須考慮他不申報的動機、有什麼要披露等，但原審法官未有就此作出妥當分析。

已服刑若再重審存在不公

判詞最後指，不能爭議的是，若陪審團得到適當的指引，是可以裁曾蔭權行為失當罪成。但考慮到曾已服刑完畢，若案件再重審並不符合公義，因此決定案件不作重審的命令。

案件編號：FACC 29/2018