【逃犯條例】高級督察及助理指揮官資料被公開　警方：跟進到底

《逃犯條例》修訂爭議引致警民衝突，警民關係日趨緊張，據悉，有駭客盜取部分警員資料，在網上公開，涉及逾500名警務人員及其親友。警方在不足24小時內，於香港警察的Facebook專頁兩度發布帖文，先指警務人員及其家屬受到網上欺凌，再指今日發現有網站涉嫌從不法途徑獲得警務人員資料，再次強烈譴責，網絡安全及科技罪案調查科將積極調查每一宗個案，強調「必定跟進到底」。 據了解，該份名單資料包括事主的中、英全名及英文住址，部分人稱手提電話號碼也被公開。被公開的名單中，有職級為高級督察，也有數人是分區助理指揮官。

警方日內再出Facebook，表示有網站涉嫌發放警員個人資料。（網絡截圖）

警方近日加快就一些傳聞或指控，透過FB專頁澄清。警務處支援部助理處長林曉彤在昨晚（25日）的帖文，除了批評示威人士刻意阻礙政府部門運作，也指出有警務人員及其家屬受到網上欺凌。

科技罪案科調查警務人員資料外洩

今日傍晚的另一帖文，《星期三快訊》，就提及警方在今晨發現有網站涉嫌從不法途徑獲得警務人員資料，包括姓名、住址及電話，案件已經交由網絡安全及科技罪案調查科跟進調查；並稱有人若以不法手段獲得個人資料，或在未經資料使用者同意下披露任何人的資料，已經可能干犯刑事罪行，一經定罪，可判監禁。