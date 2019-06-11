【沙中線】港鐵缺紀錄證曾檢驗　認容許禮頓遲交表格為免工程受阻

沙中線紅磡站獨立調查委員會聆訊今日（11日）下午續訊，由時任港鐵一級建造工程師陳俊瑋作供。聆訊中透露，港鐵除了檢查及測量申請表格（RISC Form），就沒有其他正式紀錄，顯示由哪位工程師負責正式檢查工程。陳俊瑋承認，不排除或有港鐵工程師未按程序檢驗，但認為亦無證據顯示，有人跳過檢查。他又稱，在表格問題上，與禮頓猶如「合夥」關係，為免工程進度受阻，可接受遲交，但當時只預計禮頓會遲一、兩周，未料到部分位置竟然幾乎全部欠交。

因應北面連接隧道連接縫的滲水問題，陳俊瑋認為，如港鐵工程師有仔細檢查鋼筋，應可發現接駁不妥，惟自己事前一直不知道有相關問題。代表政府的大律師彭禧雯之後質疑，究竟港鐵是否有按程序檢查?陳表示，當時工程一直進行中，未聽到發生問題，故假設有檢查，自己亦無審視。彭之後再追問，是否無法排除，其實無進行檢查。陳承認確無法排除，但強調無證據證實相關說法。彭之後再問，工程師與工務督察間會否出現誤會，互相以為由對方檢查，最終卻無人負責。陳再次承認，無法排除該可能。

沙中線紅磡站獨立調查委員會聆訊今日下午續訊，由時任港鐵一級建造工程師陳俊瑋作供。（黃偉倫攝）

委員會主席夏正民問到，除了RISC Form，是否沒有其他正式紀錄證明有檢查，地盤日誌會否有記載。陳俊瑋表示，日誌未有相關資料，只有當日上班工人數量等資料，不過部分港鐵人員正式檢查時，會私下拍下相片。夏正民質疑，如忘記誰負責檢查，就連是否有檢查可能都無法確認。陳俊瑋認同。

至於禮頓RISC Form遲交，陳俊瑋表示，最初只預期會遲交一、兩周，從未想北面隧道會有位置於2016年7月後，會從未提交，之前亦對此毫不知情。陳的供詞又形容，與禮頓的關係為「夥伴」，而非僱主與承建商。他解釋，知道禮頓的工程進度緊迫，如果完全跟從程序，進度會減慢，會影響之後的其他工程。他表示，可遲交表格只是為免工程受阻，「可以順利啲起貨」。他強調，只容許少量延遲，表格始終有其重要性。

另外，時任禮頓工程師黎家灝作供時多次強調，曾與陳俊瑋於北面隧道三個連接縫以及調車接線，作正式的鋼筋檢查。不過陳否認，並表示驚訝：「對佢陳述係完全覺得不可以接受，呢樣嘢係無發生過」。他續稱，由於作正式檢查時有一定工序，例如檢驗止水帶，故如有檢查，自己會有印象，但無相關記憶。

更改設計得港鐵禮頓高層同意

聆訊又曾透露，北、南連面隧道有設計被擅改，由搭接鋼筋轉為螺絲帽接駁。陳俊瑋表示，改動得到港鐵及禮頓高層共識，而且兩個設計可互換，認為問題不大，只要完成工程後，將紀錄呈交予屋宇署就可。他又稱，一般地盤施工需預留臨時通道，該改動正時預留位置讓汽車出入地盤，認為做法普遍。