【逃犯條例】情緒困擾求助個案超越雨傘運動　專家籲抽離看事件

港府擬修訂《逃犯條例》引起社會廣泛爭議，爆發警民衝突，社會撕裂，未有因政府「暫緩修例等法案自動失效」而回復正常，反對修例及支持政府市民各走向極端。 有精神科專科醫生及註冊心理學家均表示，本月內接到多宗求助。其中精神科專科醫生傅子健稱，過去半月因政治議題及社會氣氛出現情緒困擾的求助者，比2014年雨傘運動時多出兩倍，提醒市民若難以自控、通宵達旦地不斷閱讀及轉發與自己立場一致的新聞或消息，並影響到學業、工作或家庭關係，屬嚴重情況，須正視並避免不間斷地查看網上留言，「不看不等於犧牲公民意識，只是抽離地了解事件，嘗試代入政府決策者、警方高層、示威領導者、記者角度出發思考，別因受情緒影響而選擇性接受信息。」

數月來的反對修例風波仍未解決，本月兩度有大規模遊行，不少人出現情緒困擾。（資料圖片）

註冊心理學家：要留住生命長期抗戰

港府擬修訂《逃犯條例》令本港社會紛爭不斷，民陣本月兩度發動上街反對修例，分別有103萬及200萬參加，報稱人數高於警方公布的高峰期人數（分別24萬及33.8萬人）為多。

政府堅持「暫緩修例等法案明年7月自動失效」，堅拒直接宣布「撤回」修訂，令爭議未能停止，甚至有反對修例者以犧牲生命來表明反對修例。註冊心理學家蔡穎妍指出，本月至少接獲逾十名不同年齡、反修例市民求助，當中年輕人為主，有人認同偏頗想法，甚至認為犧牲性命對事件有正面幫助。她提醒若留意到身邊親友出現極端想法，可互相提醒「要留住生命長期抗戰」。

他們有種錯覺，以為墮樓身亡的反修例人士是英雄，誤以為死可以令事件向正面方向發展，但是必須留住生命長期抗戰，才可以繼續表達意見。 註冊心理學家蔡穎妍

精神科專科醫生：無力感可致情緒困擾者問題惡化

精神科專科醫生傅子健亦直言，過去兩周收到逾60人因政治議題或社會氣氛而求醫，人數比2014年佔中時期多出兩倍，當中以30歲或以下年青人為主，當中包括學生及在職人士。他形容情況令人憂慮，建議市民避免長期透過社交媒體閱讀及轉發相關報道或消息。

他舉例指，其中一名18歲男生，由於他接收的消息來源主要來自社交媒體，漸漸出現極端想法，「希望以暴易暴，更廢寢忘餐地日夜看新聞、轉發新聞，沒精神上學，持續兩周記性變差，甚至開了水龍頭後不記得關。」

傅子健解釋，社交媒體多按使用者的習慣及喜好來顯示新聞報道或帖文，令人易產生「確認偏見」（英文為Confirmation bias），即個人會選擇性，甚至帶偏見地收集及接收有利支持自己已有想法的消息。是次網上意見兩極，長期觀看同一立場的資料易令人思想偏頗，加上一般市民在此議題上沒重大影響力，易感到無力，可令本身有情緒困擾的人士病情急轉直下，出現偏激、暴力想法。

警民衝突一直未平息，且有惡化趨勢。（資料圖片）

非黑即白無助解決社會難題，嘗試以第一身代入不同決策者、警方高層、示威領導者、記者等身份思考，有助消化整件事；避免與同一立場的激烈想法者接觸，而是應該與自己持相反意見者討論，因為接觸與自己意見相反的想法，可以更透徹地了解事件，在掌握正反意見後，更能保持冷靜、有理有據地說服他人。 精神科專科醫生傅子健

傅子健醫生提醒，若發現自己或親友持續難以自控地、甚至通宵留意新聞、轉發消息及留言，關注程度已達影響學業、事業或家庭關係，屬嚴重情況，必須正視；親友宜多加開解，並與其一起以第一身代入決策者、警方高層、示威領導者、記者等身份思考討論，協助當事人持平思考，若情況持續，又或當事人出現情緒困擾，失眠、體力下降、記性轉差、決議能力低、難以進食等情況，顯示其情緒難以負荷，須盡快向社工、心理學家或醫生等專業人士求助。



建議

1／收到信息別即時轉發，應冷靜思考，並留意具公信力媒體報道確認真偽 2／與自己持相反意見者討論，可更透徹了解彼此意見，冷靜、有理有據地說服他人 3／若難以自控地不間斷留意、轉發相關新聞及最新消息，在不同專頁中留言，屬嚴重情況，宜嘗試以代入不同決策者、警方高層、示威領導者、記者等身份思考，有助更客觀地分析現況

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

學友社學生熱線：25033399

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