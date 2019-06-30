陳茂波：香港通過FATF審核　確認本港打擊洗錢制度強而有效

財政司司長陳茂波發表網誌表示，多年來特區政府一直致力於建立一套符合國際標準的打擊洗錢制度，香港本月中（6月）通過財務行動特別組（FATF）的相互評估，成為亞太地區第一個通過審核的地區，證明香港打擊洗錢制度強而有效。

陳茂波發表網誌，回顧兩年工作。（資料相片/盧翊銘攝）

由39個主要經濟體組成的財務行動特別組織(FATF)，是現時國際打擊洗錢的主要平台。特別組織建立了一套非常嚴謹的相互評估制度，評估一個地區管控洗錢活動的成效，目前只有五個地區能通過審核。本月中，香港通過了財務特別組織為期18個月的互相評估和專家審核，成為亞太地區第一個成功通過審核的地區。

陳茂波表示，特區政府多年來一直致力於建立一個符合國際標準的打擊洗錢制度；由其主持的打擊洗錢中央統籌委員會，亦從很早階段便加強相關的立法工作，以互相評估工作做準備。他表示，通過審核確認香港的打擊洗錢制度強而有效，在風險評估、執法、沒收犯罪得益、反恐融資，以及國際合作等方面都取得特別顯著的成效。

本屆政府上任兩年，陳茂波表示，政府在發展經濟、改善民生方面做了不少工作，並以破格思維推動金融服務進一步發展，包括去年成功改革本港的上市制度，容許同股不同權，並推出「轉數快」快速支付系統，並批出多個虛擬銀行及虛擬保險牌照，同時在參與並配合全球金融體系的治理亦取得不俗成果。

網誌全文如下：

本屆特區政府上任剛兩年，期間，我們在發展經濟、改善民生上做了不少工作。以金融服務業為例，我們一方面以破格思維推動金融服務的進一步發展，鞏固香港作為世界級國際金融中心的地位；另一方面亦在維護金融制度穩健、提高市場質素上，下了不少工夫。

兩年過去，我們在兩方面的工作都取得實質進展。首先，我們在去年成功改革了本港的上市制度，容許擁有不同股權架構的高增長及創新產業公司，以及未有收益的生物科技公司可在交易所主板上市，提升本港市場的寬度和深度，激活香港市場的競爭力，去年香港首次上市集資（IPO)金額再度全球第一。與此同時，我們在推動金融科技的普及應用方面亦漸見成效。除了成功推出「轉數快」快速支付系統外，亦批出多個虛擬銀行及虛擬保險牌照，並促進銀行業透過開放的應用程式介面(API）開放金融數據和資訊予市民使用等。

其中「轉數快」推出以來深受廣大市民和企業的支持。而八個虛擬銀行牌照批出後，亦促進了銀行業的競爭，相信大家都留意到最近不少傳統大型銀行均取消了最低存款要求和相關手續費，讓許多市民得以受惠，促進普惠金融。

在推動香港金融業務向前發展的同時，我們沒有忽略金融市場質素和制度建設工作的重要性，目標是維護香港金融市場高效、廉潔、公開透明、監管得宜，並與國際標準與最佳做法相符。在這方面，我們還應積極參與並配合全球金融體系的治理工作，承擔應有之義，使香港成為不單競爭力強，更是具國際擔當、享負信譽的國際金融中心。

值得欣喜的是我們在這方面的工作亦取得不俗成果。首先是國際間就提升税務透明度和打擊跨境逃税的工作，包括自二○一八年九月通過《多邊稅收徵管互助公約》，參與國際社會的税務資料交換；以及參與經濟合作與發展組織(經合組織)倡議的就税務事宜自動交換財務帳戶資料。我們亦已修改《税務條例》，實施經合組織提出的打擊跨國企業侵蝕税基及轉移利潤行為。

此外，從2008年金融海嘯經驗可見，一個經濟體的危機往往有機會波及其他地區以至全球。因此，管控好自身金融風險，不但是保障自己，也是對國際金融穩定負責任的表現。在銀行體系和證券市場的風險管理方面，本港一直根據國際時間表，落實巴塞爾委員會和金融穩定委員會的標準。國際貨幣基金組織在今年年初公布的報告中，亦肯定了香港建立穩健金融規管與監管系統的努力。

至於另一項較少人注意、但亦相當重要的金融監管工作就是打擊洗錢及恐怖主義融資。在全球資本高度自由流動的情況下，洗錢活動往往涉及跨境元素，需要國際之間加強合作應對。由39個主要經濟體組成的財務行動特別組織(FATF)，是現時國際打擊洗錢的主要平台。特別組織建立了一套非常嚴謹的相互評估制度，評估一個地區管控洗錢活動的成效，目前只有五個地區能通過審核。

多年來，特區政府一直致力建立一套符合國際標準的打擊洗錢制度。由我主持的打擊洗錢中央統籌委員會，為準備相互評估，在很早階段已特別加強相關的立法工作，並在立法會的支持下通過了五條有關打擊洗錢和恐怖主義融資的法例。各公營機構，包括執法部門、律政司及監管機構亦齊心合力，強化了香港打擊洗錢制度的成效。

去年，特別組織展開了對香港為時18個月的相互評估，由來自各國的十位專家進行審核。本月中，組織於美國奧蘭多舉行的全體大會上通過對香港的審核報告，確認香港的打擊洗錢制度強而有效，在風險評估、執法、沒收犯罪得益、反恐融資，以及國際合作等方面都取得特別顯著的成效。香港亦成為亞太區第一個成功通過特別組織審核的地區。

準備和應對今次評核工作的除了是多個政策局和政府部門外，還有多個專業團體和公營機構，彼此齊心協力，充分體現出維護香港的團隊精神。借此機會，我向所有參與其中的同事和不同界别的朋友們，致以衷心的感謝。

2019年6月30日