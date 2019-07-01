【71遊行】黃遠輝寄語林鄭：唔好諗住夠票就得　民心所向最重要

林鄭月娥政府處理《逃犯條例》修訂慘遭「滑鐵盧」，引起社會廣泛爭議及撕裂，更出現兩次大規模遊行動，並且爆發嚴重警民衝突。 經歷18個月「土地大辯論」的前土地供應專責小組主席、一度受林鄭冷待而被視為「周永新2.0」的黃遠輝，以小組過去「風風火火」的經驗，向力求重新出發的林鄭給予忠告，政府未來施政必須要放下身段：「千祈唔好諗住（立法會）夠票就得，民心所向先係最重要！」

黃遠輝表示，，政府未來施政必須要放下身段，忠告林鄭不要只顧爭取立法會足夠票數支持，必須要爭取民心所向。(張浩維攝)

「叫我辭職的，我見；用粗言穢語罵我的，我見」

土供組經過十多個月時間，要爭取凝聚覓地共識，對於這個「不可能任務」，黃遠輝認為小組工作最重要是收窄各持分者的分歧，讓社會大眾更明白及掌握，土地供應對解決社會種種問題的迫切及重要性。素有「公職王」稱號的他向《香港01》坦言，政府未來要用心聆聽不同階層的意見，必須放下過去一些的執著，勇於面對所有持分者。

「叫我辭職的，我見；用粗言穢語罵我的，我見；不同意土地供應公眾諮詢的土地選項的，我見。不同持分者，持非常極端意見人士，都要願意接見及聆聽意見；因為我要知道及了解這些人的想法，同時要向他們清楚解釋小組的建議。很多人說，今次『土地大辯論』長達18個月，合共舉辦及出席了185場活動，但我想當中5個月的公眾諮詢期，其實並不足夠，而活動可以辦200或甚至300場，更廣泛、更深入了解和作出解釋。」黃遠輝語重心長地說。

政府成立土地供應專責小組，為土地供應來源進行公眾諮詢。（資料圖片） 回應林鄭應否下台：「你覺得有下一個人選嗎？」 土地及房屋供應刻不容緩、議題亦極為敏感，艱鉅之處不下《逃犯條例》；黃遠輝認為，如果小組如政府過去抱著「立法會數夠票就得」心態，根本毋須大費周章：「施政上要不分左、中、右，要兼聽各種不同聲音，不可以只偏重某一方面。」 對於今次反修例一役重創林鄭施政能量，她是否應該下台？黃遠輝表示自己無特別想法，更反問記者：「你覺得有下一個人選嗎？」他指出，放眼當下無一個更明顯人物可以和林鄭作出比較，大家亦不知道下一個人選是更好、抑或更差，故此無意去談論這個問題。 黃遠輝又認同，「暫緩」逃犯條例修訂，其實已等同「撤回」，因為實質上已無分別，現屆政府相信亦難再在任內重推。他並以小組處理在1,000公頃東大嶼都會填海計劃，和政府提出「明日大嶼」需填海1,700公頃一事作例子：「政府及後已解釋，1,000係實嘅，700係虛嘅，難道我們便要迫政府一定要取消700公頃？小組當日回應係堅持諮詢針對1,000公頃。既然政府在修例上作出讓步，難道我們要迫使佢『跪低』才心息嗎？這個顯然並非成熟的想法。」

6月18日，行政長官林鄭月娥於記者會上表示歉意，強調政府已暫緩修例。（李澤彤攝）

今期居屋暫已接獲逾32萬宗申請，反映市民置業需求殷切。(資料圖片/王潔恩攝) 黃遠輝：不容抹煞林鄭覓地建屋努力 另外，林鄭上任兩年，私樓樓價升至歷史新高，兩年來累計更升18%，最新一期居屋申請暫亦已錄得破紀錄的32萬宗申請，公屋輪候時間亦升至回歸以來最高的5.5年，不少人批評林鄭在房策成績「交白卷」，但身兼房委會資助房屋小組主席的黃遠輝並不同意，並指不可能抹煞林鄭過去兩年在覓地及增建房屋的努力。 「特首喺呢兩年做咗好多工作，居屋訂價機制和市值脫鈎，公務員有不同意見，但她仍繼續推行，9幅私樓地轉為公營房屋發展，要求市建局推出首置上車盤，以及全盤採納土地供應專責小組報告的建議，重新確立土地儲備制度等，都是十分重要。你可以質疑這些措施成效及能否對症下藥，但總不能說政府『交白卷』，更不可以批評是完全失敗。」

林鄭上任特首兩周年，相對2017年7月她上任之初，香港是變好了還是變壞了？以下會從15組數據，對比林鄭上任之初與現時的情況，相信正好反映出，以「we connect」為競選口號的她，如何用兩年時間和香港人「disconnect」（香港01製圖）