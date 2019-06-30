【林鄭上任兩年】田北辰：戰勝唔輸得心魔可脫困局　重啟政改贖罪

明天是特首林鄭月娥上任兩周年，亦是林鄭政府管治威信最低沉的時刻。《逃犯條例》修訂觸礁，社會面對前所未有的撕裂，行政、立法、警民關係劍拔弩張，逾百萬名市民走上街頭抗議，林鄭月娥向公眾致歉時，亦承認未來3年施政將會舉步維艱。 身兼港區全國人大代表的實政圓桌立法會議員田北辰接受《香港01》專訪時，坦言對林鄭因修例風波而陷入管治危機感到可惜，「她是一個有能力的人，一個表現超班的政務司司長」，但處理政治事件時欠缺觸覺和退讓，不懂得妥協的藝術，「試想一個考第4名會哭的人是甚麼心態？是不可以輸，但當你一定要考足100分時，你會有支持者，同時亦會撕裂社會」。 田北辰認為，能夠讓林鄭走出管治危機的法門，是她要先戰勝心魔，「讓做特首的林鄭月娥，控制和說服考第4名時會流淚的林鄭月娥」，然後再說服北京讓香港在2020年之前重啟政改，市民可以普選特首，危機或能迎刃而解。

田北辰認為，林鄭並非一名政治家，不懂得妥協的藝術。（梁鵬威攝）

現年62歲的特首林鄭月娥從政以來一向予人「好打得」的形象，兩年前成為香港首位女特首，更是把她的政治生涯推向另一個高峰。上任以來，她在處理DQ議員、高鐵「一地兩檢」、訂立《國歌法》、取締民族黨打撃港獨、提出「明日大嶼」願景等具爭議的議題都所向披靡，卻在修訂《逃犯條例》時滑鐵盧，遭逢其政治生涯中最為嚴重的打擊，為餘下施政及連任之路埋下催命符。

「驕兵必敗，當你手風太順時會有問題，很多風險都難以評估。就好似買賣投資一樣，你買10鋪都中，在買第11鋪時就『瞓身』下去，然後一鋪清袋」。田北辰回顧林鄭兩年來的管治，認為她在應付理性、客觀和無政治化的議題上，能力綽綽有餘，是個「超班的政務司司長」，市民覺得她很勤力，「直至修例前，大家講起林鄭都覺得她Good（很好）呀」。不過，他認為林鄭並非一名政治家，在修補行政立法關係及社會撕裂兩方面表現差勁，「她原則很強，但手法欠奉，在不少事情上都有理念，然而處理的手法和程序完全不肯妥協……其實四屆特首都無一個是政治家，因為無人需要爭取選票，所以很多時都不懂得妥協」。

修例風波觸發逾百萬名市民上街抗議，使林鄭政府陷入管治危機。（資料圖片／梁鵬威攝）

「港人治港」、高度自治出問題

修訂《逃犯條例》風波引發逾百萬名香港市民上街抗議，遊行人數遠超2003年反對23條立法的50萬人，使近年因聚焦經濟改善民生而政治上稍為平靜的香港，一下子翻天覆地，民眾把矛頭指向不願意撤回修例的林鄭月娥。

田北辰認為，林鄭政府落入如斯境地有多項因素。首先，政府把台灣殺人案及修例兩件事綑綁在一起，令外界質疑這是林鄭的主意還是中央的旨意，背後是否有陰謀；之後法律界、專家學者、商界和立法會議員相繼發聲，提出其它爭議性較低的方案，例如他提出的「港人港審」的建議，希望提升移交逃犯的保障，都一一被港府拒諸門外。6月9日，逾百名市民上街抗議後，林鄭再堅持將《條例草案》直上大會恢復二讀，立法會主席梁君彥更明言規限審議時間，在7月立法會休會前通過，最終導致民意「爆煲」，「成件事就是佢決定咗點做，所有嘢都是迎（合）住她的最終目標去做，咁即是完全無妥協的空間」。

他又認為，修例一事相當複雜，一開始交由律政司司長鄭若驊及保安局局長李家超處理已經「出事」，「李家超不熟法律，但件事的本質就好多法律問題，鄭若驊好似做顧問般，李家超就做箭靶，問乜都係答相同的答案，當熟法律的人向他問問題，咪搞到佢答到面懵懵囉.......如果你要搞呢壇野......呢兩個人都唔夠班」。

田北辰又認為，整場修例風波最致命之處，是當局一開始把修例包裝成由林鄭主導，但後來中央政治局常委表態，再到台灣表明拒絕接受以修法為前提的個案移交後，港府仍要一意孤行，給社會的印象是「港人治港」、高度自治出了問題。

一個考第四名會哭的人是甚麼心態？是不可以輸，但當你一定要考足100分時，你會有支持者，同時亦會撕裂社會 田北辰

田北辰認為，林鄭要走出這場困局，就要先戰勝心魔，擺脫「唔輸得」的心態。（資料圖片／李澤彤攝）

林鄭曾在一個訪問中說，自小成績名列前茅，卻因虛榮心作怪，令原本喜愛英國文學及歷史的她在會考時選擇讀理科，最終物理僅得D級成績；好勝心強加上習慣「拎第一」的心態，令她考試中僅得第4名而痛哭一場。回想當時，林鄭認為壓力是來自於自己「輸唔起」的心態。田北辰認為，林鄭是一個完美主義者，事事都希望拿足100分，正是因為這種心態，令她不懂得妥協，「一個考第4名會哭的人是甚麼心態？是不可以輸，但當你一定要考足100分時，你會有支持者，同時亦會撕裂社會」。

擺脫「唔輸得」心魔

田北辰認為，林鄭要走出這場困局，就要先戰勝心魔，擺脫「唔輸得」的心態，而她唯一可以贖罪的方法，就是在餘下任期，遊說中央在2020年之前重啟政改，讓香港人決定普選特首的方法。對於林鄭未來與民主派、建制派和北京的關係，田北辰認為她不至於眾叛親離，但亦是四面楚歌，往後施政只會綁手綁腳。而中央會否因此更換特首，則難以估計，「在『一國兩制』下，對北京來說信任是很重要的，你唔好搞到我，但這件事是你（香港）拉埋我（北京）落水，到最後大家都輸，包括支持她的中央」。