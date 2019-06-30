【逃犯條例】撐警人士拆連儂牆、毀憑弔區　揮拳毆反修例示威者

本月爆發多場大規模抗議《逃犯條例》修訂示威行動，6月12日更爆發嚴重警民衝突，警方執法手段備受批評。立法會議員何君堯聯今日（30日）下午發起「撐警隊，護法治，保安寧」民間聲援集會，強調和平集會，但不少撐警人士卻出手拆毀立法會、政總外及連儂牆上的反修例標語，又毀壞悼念兩名墮樓事件死者的憑弔區，更多次與反修例示威者口角，指罵其「走狗、垃圾」，更有人揮拳打人。

在撐警集會期間，在政總樓梯附近，即俗稱「連儂牆」上寫滿標語、市民心聲的紙條，在下午時分被發現散滿一地，有市民將之重新拾起及貼上牆，但有撐警人士高舉手機拍照，並斥喝這些市民「收錢」。其後突然有大批撐警人士沿連儂牆離開，有人突然情緒激動，相繼撕走牆上紙條、丟在地上，及高聲指罵反修例示威者，情況一度混亂。

警方為免藍、黃雙方再起衝突，封起連儂牆出口，但大批撐警人士仍停留在連儂牆下，與中信天橋上的撐警人士和應，一同指罵在場留守的反修例示威者，其後反修例示威者決定先行撕走牆上紙條，收起保留，以免受撐警人士進一步破壞。

而現場所見，用作悼念6月15日在金鐘墮樓不治死者梁凌杰，以及6月29日墮樓身亡的教大女生盧曉欣的憑弔區，亦遭到搗亂、破壞。

撐警集會期間，藍、黃雙當多次的添美道上起衝突，當警方護送反修例示威者離開時，有身穿藍衣的男子突然揮拳打向示威者，其他撐警人士則群起歡呼及鼓掌。及後，有年輕人途經該處時，有身穿藍色及白色衣服的撐警人士追著他們不斷指罵，有其他市民紛紛加入，他們情緒十分激動，其後年輕人舉手示意警方幫忙，獲護送離開。

晚上7:30，約50名市民於「連儂牆」前，為昨日墜樓的亡者進行三鞠躬禮。（王潔恩攝）

身穿深藍色上衣的陳小姐向《香港01》表示，走上中信天橋時，發現有穿黑衣及戴口罩市民，被身穿藍色及白色上衣、疑是參加撐警集會的市民包圍及指罵「漢奸、賣國賊」，故上前了解，及希望對方「文明啲，唔好指罵及舉中指」，但亦遭指罵。

其後有警員護送她及朋友離開，但撐警人士質疑他們為何要警察保護：「佢哋已經分色分派，做不理性行為」。她說，當時沒有評論任何事情，但撐警人士突然對他們作出肢體碰撞：「二百萬人集會，都唔會有人舉晒中指或指罵對方，就算政見唔同，都唔會行埋嚟、貼住你塊面，認定你係對家立場，無計傾，和而不同唔係咁囉」。她說，即使不同意對方立場，也不會指罵對方，質疑為何要人身威嚇，直言「啱啱有啲驚」。