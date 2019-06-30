【逃犯條例】教大生墮樓　教育心理學家：應免轉載遺書、稱義士

《逃犯條例》反修訂風波持續，昨日（29日）有21歲少女墮樓身亡，被發現生前曾在樓梯間，以紅筆留下「反送中」及撤回修例等近百字遺言。 防止自殺民間聯席今（30日)召開記招，多個組織肯定年輕人價值，寄語同行者互相扶持；亦有教師指年輕人非「廢青」，直言「無能是政府」，呼籲市民彼此守望，堅守「不被捕、不受傷」信念，一起回家。有教育心理學家則指，社會瀰漫無力感，憂慮年輕人以極端手法表達意見，呼籲市民在社交平台分享死訊新聞時，應避免轉載死者遺書及照片等，及避免稱呼其為「義士」，以免大眾牽動情緒，掀起自殺風氣。

多個民間組織聯合開記招，回應近日接連有年輕人自殺事件。教育心理學家兼「良心理政」成員黃宇昆表示，今次死訊難免會引來大眾討論，但他提醒，市民在社交平台分享時，應避免轉載死者遺書及照片等，以免牽動情緒。

應避免自殺行為合理化

他又指，今次事件非單一原因，大眾應避免合理化自殺行為，亦應避免稱呼死者為「義士」，表達情緒時，亦可與朋友直接表達感受，或找尋合適渠道紓壓。他又指，得悉不少市民長期關注事件，如發現自己情緒受波動，建議放下手機休息。

防止自殺民間聯席今於記招中，站立默哀一分鐘，為亡者悼念。（陳淑霞攝）

社總：港府未有修補5年前傘運傷口

社總總幹事許麗明則表示，欣慰年輕人為公義走上街頭，但她不諱言，最擔心有年輕人「收埋自己」，「有事都唔講」，她呼籲年輕人留意身邊人，如有朋友突然變得鬱鬱寡歡，應提高警覺，她又寄語年輕人保重生命，「千祈唔好拋低我哋呢班老人家」。許又批評，港府未有修補5年前傘運傷口，致傷口愈挖愈深，她要求成立獨立委員會調查事件，「否則年輕人無法相信未來是美好」。

家長發言人湯頌儀則哽咽指，心痛年輕人以勇氣抗爭，又謂「香港病咗，父母不能少咗你哋」。Roundtable生命教育部、中學教師周子恩表示，擔心暑假將至，未能接觸於校內接觸學生。

3/家長聯盟發言人湯頌儀哽咽指，父母不能失去子女，「唔想少咗你哋任何一個」。（陳淑霞攝）

防止學生自殺民間聯席成員孫曉嵐則批評，港府指鹿為馬，雙重標準，猶如活在平行時空「死撐」，她擔心現時社會呈膠著狀態，青年無力感湧現，會以極端行動表達自己，但她寄語指，「唔係你哋做錯，一個都不能少。」關注學童發展權利聯席成員何汝瑛則指，今次運動中，最耀眼的是年輕人，她直言不想他們感到孤單，促社會各界站出來，共同向社會施壓。

教大校長張仁良就事件慰問師生

昨日從高處墮下的女生是教育大學一年級生，據報她曾在樓梯間寫下「反送中」字句，內容提及反修例訴求，包括「全面撤回條例、收回暴動論、釋放學生示威者、林鄭下台、嚴懲警方」等。昨晚有不少市民自發前往現場獻花悼念。

教大校長張仁良今早亦向師生發電郵，致以哀悼，又指生命誠可貴，冀大家能以正面態度，面對生活中可能出現的困難。