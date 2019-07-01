【逃犯條例】夏慤道示威者繼續留守：中午12點後呢度就係我哋！

反《逃犯條例》修訂示威持續，警方早於灣仔一帶嚴密佈防應對7.1回歸慶典或引發的衝突，而民陣亦號召市民7.1維園集合，上街表達訴求。 今早（1日）大批示威者佔據灣仔、金鐘一帶的部份馬路，包括灣仔分域碼頭街、金鍾夏慤道等地，警方兵分多路佈防；雙方數度展開小規模衝突。夏慤道現場有示威者手持揚聲器，呼籲現場示威者繼續留守，等到民陣申請的七一遊行不反對通知書生效，揚言「（中午）12點之後呢度﹙夏慤道﹚就係我哋」。

今早（1日）大批示威者佔據多條馬路，包括灣仔分域碼頭街、金鍾夏慤道等地，警方兵分多路佈防；雙方數度展開小規模衝突。（余俊亮攝）

民陣今日舉行7.1遊行，遊行隊伍將在維園中央草坪集合，下午3時起步，主題是「撤回惡法林鄭下台」，副題包括「反送中活動」目標，即徹查警方鎮壓、停止檢控示威者等。今早約有500人在立法會示威區靜坐，亦有示威者佔據灣仔分域碼頭街、金鍾夏慤道等地，警民數度展開小規模衝突。

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《香港01》記者在夏慤道現場，約10時左右有示威者以揚聲器表示，七一遊行的不反對通知書將於中午12時生效，呼籲現場示威者繼續留守，揚言｢12點之後呢度﹙夏慤道﹚就係我哋｣。

警方周六（29日）已就遊行發出不反對通知書，警方會沿用上月9日及16日遊行的開路安排，暫時只會開放西行路線及兩條電車路。惟只要遊行人數夠多便會陸續開路，並會安排警員與民陣糾察「配對」，在糾察建議及警方審視情況後盡快開路疏導群眾。

例如在6月16日遊行，警方原定安排軒尼詩道西行全線，以及怡和街、軒尼詩道及金鐘道的東西行電車路，讓遊行人士前進，惟當日遊行開始，警方已即時將銅鑼灣祟光對出的東西行線全開，以疏導人潮；其後陸續開放多條行車線，其中包括夏慤道。

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