【逃犯條例】90後港青發起溫哥華聲援集會　百人持反修例廣告默站

反對《逃犯條例》修訂風波引起國際關注，也引發連串全球聲援集會。有在溫哥華讀書的九十後港人於網上發起「聲援香港.快閃集會」，成功號召200人在溫哥華市中心藝術館外手持鮮花及「Save Hong Kong at G20」廣告默站，聲援香港反修例示威者和悼念輕生的三位人士。

約200人在溫哥華市中心藝術館外默站，聲援香港反修例示威者和悼念輕生的三位人士。（受訪者提供）

在溫哥華時間6月30日上午11時45分（香港時間7月1日上午2時45分），溫哥華市中心藝術館以北的廣場上有一班黑衣人聚集。有人手持鮮花、有人手持早前刊登在《環球郵報》的「Save Hong Kong at G20」廣告，希望當地市民及政府關注香港反修例風波。在正午12時約200名市民排列在藝術館廣場的樓梯上默站五分鐘，當中包括港人、內地人及台灣人等，並拍攝成短片支持今日參與七一遊行的港人。

發起人之一Kennedy希望透過是次活動悼念離世的三位示威者及為香港市民打氣。（受訪者提供）

活動發起人之一是26歲港人Kennedy，經歷雨傘運動後遠赴溫哥華讀書，五年後在異地繼續關心香港社會運動，直言「好焦急、憂慮、無助」，但他因即將到美國加洲讀書而未能回港，故發起五分鐘「快閃」默站集會，望引來更多不同人士關注香港情況。他說，香港昨日（30日）的撐警集會上有參與者襲擊記者及與反送中示威者起衝突，以及再有示威者輕生的消息傳出，令不少參與默站人士神色哀傷及表示擔心。

Kennedy希望透過是次活動，重申港人三大訴求，包括獨立調查警方清場行動、撤回逃犯條例修訂法案及要求無條件釋放所有被捕示威者，同時悼念離世的三位示威者及為香港市民打氣。